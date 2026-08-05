ФИФА разослала членам ассоциации письма с заранее подготовленными текстами в поддержку переизбрания президента, Джанни Инфантино.

Источники сообщают, что текст, восхваляющий работу Инфантино на протяжении более десяти лет руководства мировым футболом, был распространен сотрудниками ФИФА еще до чемпионата мира.

ФИФА, по всей видимости, уже внесла имя и подпись президента конкретной футбольной ассоциации в письме поддержки, предназначенном для возврата в руководящий орган в качестве официальной поддержки перед выборами в следующем году.

ФИФА официально не комментировала переизбрание Инфантино, но The Guardian 17 июля, перед финалом чемпионата мира, сообщила, что он получил «официальную поддержку более 200 членов ФИФА для переизбрания» и «лишь несколько из 211 ассоциаций-членов ФИФА еще не направили письма поддержки Инфантино».