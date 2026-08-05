«Планируем взять нескольких новичков». Шаран – о комплектации Александрии
Тренер «Александрии» ожидает усиления команды
Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран прокомментировал трансферную кампанию клуба и добавил, что она еще не завершена.
– Владимир Богданович, в летнее межсезонье команду покинули Бейратче, Цара, Мишнев, Кампуш и другие. Было ли желание кого-то из них оставить?
– Нет, это было наше решение. Мы хотели обновить состав. Скажу так: тех, кого мы хотели видеть в команде, мы оставили.
– «Александрия» подписала нескольких опытных игроков, например, Адамюка, Копыну, Клищука, Сторчоуса, Третьякова, Козака. Будут ли еще новички?
– Я думаю, что да. Есть некоторые вопросы, но еще планируем взять нескольких новичков.
Ранее в «Александрии» отреагировали на слухи о задолженности.
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