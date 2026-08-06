Игорь КОСТЮК: «Мне очень больно, и с этим трудно справиться»

Тренер «Динамо» Игорь Костюк перед матчем с «Карабахом» высказался о ситуации в Украине.

«Мы видим, что происходит в нашей стране, в частности прошлой ночью. Очень больно, когда террористы и агрессоры разрушают наши дома, убивают мирных людей. Психологически тяжело, когда не можешь в этот момент быть рядом с родными. Еще раз подчеркиваю, что это больно, и с этим трудно справиться», – сказал Костюк.

30 июля состоялся второй матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2026/27 между греческим ПАОКом и киевским «Динамо». Матч прошел в греческих Салониках на стадионе «Тумба» и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. По сумме двух матчей (5:2) дальше прошел ПАОК.