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  4. Игорь КОСТЮК: «Мне очень больно, и с этим трудно справиться»
Украина. Премьер лига
06 августа 2026, 09:02 |
674
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Игорь КОСТЮК: «Мне очень больно, и с этим трудно справиться»

Тренер – о ситуации в стране

06 августа 2026, 09:02 |
674
1 Comments
Игорь КОСТЮК: «Мне очень больно, и с этим трудно справиться»
ФК Динамо. Игорь Костюк
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Тренер «Динамо» Игорь Костюк перед матчем с «Карабахом» высказался о ситуации в Украине.

«Мы видим, что происходит в нашей стране, в частности прошлой ночью. Очень больно, когда террористы и агрессоры разрушают наши дома, убивают мирных людей. Психологически тяжело, когда не можешь в этот момент быть рядом с родными. Еще раз подчеркиваю, что это больно, и с этим трудно справиться», – сказал Костюк.

30 июля состоялся второй матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2026/27 между греческим ПАОКом и киевским «Динамо». Матч прошел в греческих Салониках на стадионе «Тумба» и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. По сумме двух матчей (5:2) дальше прошел ПАОК.

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Игорь Костюк Динамо Киев российско-украинская война
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
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в принципі так ,але це не виправдовує бездарну гру ДК...
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