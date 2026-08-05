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  4. Тренер, работавший в Азербайджане: «Динамо может не поздоровиться»
Лига конференций
05 августа 2026, 20:22 |
821
0

Тренер, работавший в Азербайджане: «Динамо может не поздоровиться»

Андрей Демченко разобрал Карабах

05 августа 2026, 20:22 |
821
0
Тренер, работавший в Азербайджане: «Динамо может не поздоровиться»
Женис. Андрей Демченко
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Украинский тренер Андрей Демченко, не так давно работавший в Азербайджане, где возглавлял Араз, дал оценку Карабаху, сопернику Динамо по Лиге конференций.

«До матчей против ПАОКа я считал Динамо достаточно добротной командой, но после игр с греческим клубом мое мнение изменилось [в худшую сторону силы киевской команды]. Мне известна сила Карабаха, и эта команда, по-моему, имеет больше шансов выиграть двухматчевое противостояние. Тем более, она довольно неожиданно вылетела из квалификации Лиги Европы от болгарского ЦСКА из Софии (0:0, 0:0, 4:5 по пенальти). Поэтому будет злой и мотивированной.

У Карабаха много индивидуально сильных игроков и хорошо поставлена ​​именно командная игра. Подопечные Гурбанова отлично знают, что делать и с мячом, и без него. В нападении у азербайджанской команды очень техничные исполнители, которые могут принести результат за счет индивидуальных действий. В большинстве матчей Карабах пытается играть первым номером и высоко прессинговать. Динамическая и волевая команда. В прошлом сезоне они проигрывали будущему чемпиону Азербайджана Сабаху 0:3, но сумели перевернуть матч и завершить его вничью 3:3. Если Карабах нащупает слабину в игре соперника [читаем Динамо] – ему не поздоровится.

В первом матче сломя голову ни Динамо, ни Карабах не будут нестись. Будут действовать на «мягких кавычках». Мой прогноз – результативная ничья: 1:1 или 2:2», – заявил Демченко.

Матч Динамо – Карабах запланирован на 6 августа. Начало в 20:00.

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Андрей Демченко Динамо Киев Карабах Лига конференций Динамо - Карабах
Руслан Полищук Источник: Спорт-Экспресс Украина
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