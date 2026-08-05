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Испания
05 августа 2026, 20:15 | Обновлено 05 августа 2026, 20:41
725
0

Остается или уходит? Винисиус провел встречу с руководством Реала

Ожидается, что бразилец продолжит выступать за мадридцев

05 августа 2026, 20:15 | Обновлено 05 августа 2026, 20:41
725
0
Остается или уходит? Винисиус провел встречу с руководством Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор
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Вингер мадридского «Реала» Винисиус должен остаться в испанском клубе, сообщает Sky Sports.

26-летний бразилец в среду, 5 августа, провел встречу с руководством мадридского «Реала» по поводу нового контракта. После этих переговоров ожидается, что Винисиус Жуниор останется в составе «сливочных».

В то же время «Арсенал» продолжает быть заинтересованным в трансфере игрока.

Действующий контракт Винисиуса действует до лета 2027 года, и стороны уже длительное время не могут прийти к соглашению по поводу его продления из-за разногласий в зарплате.

Сейчас «Реал» готовится к сезону и следующий товарищеский матч проведет в субботу, 8 августа, в Венгрии, где сыграет против «Ференцвароша».

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Иван Чирко Источник: Sky Sports
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