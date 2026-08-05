Остается или уходит? Винисиус провел встречу с руководством Реала

Вингер мадридского «Реала» Винисиус должен остаться в испанском клубе, сообщает Sky Sports.

26-летний бразилец в среду, 5 августа, провел встречу с руководством мадридского «Реала» по поводу нового контракта. После этих переговоров ожидается, что Винисиус Жуниор останется в составе «сливочных».

В то же время «Арсенал» продолжает быть заинтересованным в трансфере игрока.

Действующий контракт Винисиуса действует до лета 2027 года, и стороны уже длительное время не могут прийти к соглашению по поводу его продления из-за разногласий в зарплате.

Сейчас «Реал» готовится к сезону и следующий товарищеский матч проведет в субботу, 8 августа, в Венгрии, где сыграет против «Ференцвароша».