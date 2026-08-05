Динамо получило усиление игроком сборной Украины перед матчем с Карабахом
Тымчик вернулся после травмы
Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк прокомментировал кадровую ситуацию в команде перед матчем Лиги конференций против «Карабаха».
– Какова текущая кадровая ситуация в команде?
– Александр Тымчик присоединился к нам. Константин Вивчаренко пока остается в лазарете. Кирилл Осипенко, Владислав Захарченко и Денис Попов в настоящее время восстанавливаются в Киеве. Николай Михайленко не тренируется в общей группе, также проходит восстановление.
Все остальные игроки находятся в общей группе и готовятся к матчу.
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