Динамо получило усиление игроком сборной Украины перед матчем с Карабахом

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк прокомментировал кадровую ситуацию в команде перед матчем Лиги конференций против «Карабаха».

– Какова текущая кадровая ситуация в команде?

– Александр Тымчик присоединился к нам. Константин Вивчаренко пока остается в лазарете. Кирилл Осипенко, Владислав Захарченко и Денис Попов в настоящее время восстанавливаются в Киеве. Николай Михайленко не тренируется в общей группе, также проходит восстановление.

Все остальные игроки находятся в общей группе и готовятся к матчу.