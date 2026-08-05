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  4. Динамо получило усиление игроком сборной Украины перед матчем с Карабахом
Лига конференций
05 августа 2026, 20:28 |
2101
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Динамо получило усиление игроком сборной Украины перед матчем с Карабахом

Тымчик вернулся после травмы

05 августа 2026, 20:28 |
2101
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Динамо получило усиление игроком сборной Украины перед матчем с Карабахом
ФК Динамо. Александр Тымчик
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Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк прокомментировал кадровую ситуацию в команде перед матчем Лиги конференций против «Карабаха».

– Какова текущая кадровая ситуация в команде?

– Александр Тымчик присоединился к нам. Константин Вивчаренко пока остается в лазарете. Кирилл Осипенко, Владислав Захарченко и Денис Попов в настоящее время восстанавливаются в Киеве. Николай Михайленко не тренируется в общей группе, также проходит восстановление.

Все остальные игроки находятся в общей группе и готовятся к матчу.

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Александр Тымчик Динамо Киев Карабах Игорь Костюк Лига конференций Динамо - Карабах Константин Вивчаренко Кирилл Осипенко Владислав Захарченко Денис Попов
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
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Такє " підсилення" взагалі не рівень Динамо
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