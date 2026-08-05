ФОТО. Салах успешно прошел медосмотр в Трабзонспоре
Официально объявление о сделке ожидается в ближайшие часы
34-летний египетский форвард Мохамед Салах находится на завершающем этапе своего перехода на правах свободного агента в «Трабзонспор».
Турецкий клуб официально отрапортовал о том, что Салах успешно прошел медицинский осмотр.
Завтра в 19:30 «Трабзонспор» анонсировал церемонию официального подписания контракта с Салахом, после которой футболист будет представлен болельщикам клуба на домашнем стадионе.
Ранее СМИ отмечали, что Салах подпишет с «Трабзонспором» контракт на два года. До этого Мохамед в течение девяти лет защищал цвета «Ливерпуля».
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