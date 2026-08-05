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  4. ФОТО. Салах успешно прошел медосмотр в Трабзонспоре
Турция
05 августа 2026, 18:41 |
586
3

ФОТО. Салах успешно прошел медосмотр в Трабзонспоре

Официально объявление о сделке ожидается в ближайшие часы

05 августа 2026, 18:41 |
586
3 Comments
ФОТО. Салах успешно прошел медосмотр в Трабзонспоре
trabzonspor.org.tr
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34-летний египетский форвард Мохамед Салах находится на завершающем этапе своего перехода на правах свободного агента в «Трабзонспор».

Турецкий клуб официально отрапортовал о том, что Салах успешно прошел медицинский осмотр.

Завтра в 19:30 «Трабзонспор» анонсировал церемонию официального подписания контракта с Салахом, после которой футболист будет представлен болельщикам клуба на домашнем стадионе.

Ранее СМИ отмечали, что Салах подпишет с «Трабзонспором» контракт на два года. До этого Мохамед в течение девяти лет защищал цвета «Ливерпуля».

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Мохамед Салах Трабзонспор медосмотр трансферы
Алексей Сливченко Источник: ФК Трабзонспор
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Комментарии 3
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Говорят Салах не смог успешно пройти медосмотр. Его забраковал психиатр, который заключил, что если бы Салах был психически здоров, то он никогда не выбрал бы Турцию. 
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Мабуть хороші бабки платять. Та і то таке, деякі вимахуються, в свої 28. А садах без проблем погодився. 
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