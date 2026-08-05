ФОТО. Салах успешно прошел медосмотр в Трабзонспоре

34-летний египетский форвард Мохамед Салах находится на завершающем этапе своего перехода на правах свободного агента в «Трабзонспор».

Турецкий клуб официально отрапортовал о том, что Салах успешно прошел медицинский осмотр.

Завтра в 19:30 «Трабзонспор» анонсировал церемонию официального подписания контракта с Салахом, после которой футболист будет представлен болельщикам клуба на домашнем стадионе.

Ранее СМИ отмечали, что Салах подпишет с «Трабзонспором» контракт на два года. До этого Мохамед в течение девяти лет защищал цвета «Ливерпуля».