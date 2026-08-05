ОФИЦИАЛЬНО. Трабзонспор подтвердил переговоры с Салахом
Египтянин уже отправился в Турцию
Турецкий «Трабзонспор» официально подтвердил факт переговоров с легендарным египетским правым вингером Мохамедом Салахом.
34-летний футболист уже отправился в Турцию, чтобы согласовать свой переход, а также успел примерить форму команды и записать видеообращение к болельщикам клуба.
Ранее сообщалось, что контракт Салаха с «Трабзонспором» будет рассчитан на 2 года.
В сезоне 2025/26 Мохамед Салах провел 41 матч на клубном уровне, отличившись 12 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.
Bordo-Mavili formasıyla ilk kez kameraların karşısında… İlk mesajı Büyük Trabzonspor Taraftarına:— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 5, 2026
“Bize Her Yer Trabzon!” ❤️💙#SalahIsComing pic.twitter.com/Sr1KcRDwpk
𝐒𝐚𝐥𝐚𝐡 𝐌𝐨𝐝𝐞: ON 🔥 pic.twitter.com/mqi1DLa9DH— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 5, 2026
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