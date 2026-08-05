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Турция
05 августа 2026, 12:42 | Обновлено 05 августа 2026, 13:18
380
0

ОФИЦИАЛЬНО. Трабзонспор подтвердил переговоры с Салахом

Египтянин уже отправился в Турцию

05 августа 2026, 12:42 | Обновлено 05 августа 2026, 13:18
380
0
ОФИЦИАЛЬНО. Трабзонспор подтвердил переговоры с Салахом
ФК Трабзонспор. Мохамед Салах
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Турецкий «Трабзонспор» официально подтвердил факт переговоров с легендарным египетским правым вингером Мохамедом Салахом.

34-летний футболист уже отправился в Турцию, чтобы согласовать свой переход, а также успел примерить форму команды и записать видеообращение к болельщикам клуба.

Ранее сообщалось, что контракт Салаха с «Трабзонспором» будет рассчитан на 2 года.

В сезоне 2025/26 Мохамед Салах провел 41 матч на клубном уровне, отличившись 12 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

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Трабзонспор чемпионат Турции по футболу свободный агент Мохамед Салах
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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