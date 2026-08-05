ОФИЦИАЛЬНО. Трабзонспор подтвердил переговоры с Салахом

Турецкий «Трабзонспор» официально подтвердил факт переговоров с легендарным египетским правым вингером Мохамедом Салахом.

34-летний футболист уже отправился в Турцию, чтобы согласовать свой переход, а также успел примерить форму команды и записать видеообращение к болельщикам клуба.

Ранее сообщалось, что контракт Салаха с «Трабзонспором» будет рассчитан на 2 года.

В сезоне 2025/26 Мохамед Салах провел 41 матч на клубном уровне, отличившись 12 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.