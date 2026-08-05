«Единственный способ остаться в Челси»: Реакция фанатов на выход Мудрика

Вингер «Челси» Михаил Мудрик вернулся на поле после почти двух лет отсутствия и провел несколько минут в товарищеском матче с «Ювентусом».

Реакция публики в сети Х была доброжелательной и без привычных язвительных комментариев.

@adebarry_: Михаил Мудрик наконец-то возвращается. О боже, у меня слезы на глазах! @CFCfrancisco: Все в восторге от Мудрика, даже игроки «Челси» аплодировали со скамейки запасных. Максвелл: Возрождение Михаила Мудрика выглядит впечатляюще. Все складывается для него идеально: сильный характер, хорошая физическая форма, работает вдвое усерднее. Он не шутит с этим вторым шансом, который ему дают, и хочет остаться в «Челси», чтобы отплатить за веру, поддержку и любовь, которые ему оказывали во время его перерыва. @a_derll: Мудрик вернулся, так здорово видеть его в действии! Посмотрите, как все аплодируют! @giris4u: Здорово видеть Мудрика снова в действии, но давайте не будем забывать о трудностях, с которыми он столкнулся с момента перехода в «Челси». Его упорство действительно вдохновляет.

Помимо восторженных и оптимистических отзывов были и комментарии, которые заставляют задуматься о судьбе Мудрика в «Челси», по крайней мере в ближайшие полгода-год.