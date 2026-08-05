«Единственный способ остаться в Челси»: Реакция фанатов на выход Мудрика
Михаил Мудрик вернулся на поле, но что его ждет дальше?
Вингер «Челси» Михаил Мудрик вернулся на поле после почти двух лет отсутствия и провел несколько минут в товарищеском матче с «Ювентусом».
Реакция публики в сети Х была доброжелательной и без привычных язвительных комментариев.
@adebarry_: Михаил Мудрик наконец-то возвращается. О боже, у меня слезы на глазах!
@CFCfrancisco: Все в восторге от Мудрика, даже игроки «Челси» аплодировали со скамейки запасных.
Максвелл: Возрождение Михаила Мудрика выглядит впечатляюще. Все складывается для него идеально: сильный характер, хорошая физическая форма, работает вдвое усерднее. Он не шутит с этим вторым шансом, который ему дают, и хочет остаться в «Челси», чтобы отплатить за веру, поддержку и любовь, которые ему оказывали во время его перерыва.
@a_derll: Мудрик вернулся, так здорово видеть его в действии! Посмотрите, как все аплодируют!
@giris4u: Здорово видеть Мудрика снова в действии, но давайте не будем забывать о трудностях, с которыми он столкнулся с момента перехода в «Челси». Его упорство действительно вдохновляет.
Помимо восторженных и оптимистических отзывов были и комментарии, которые заставляют задуматься о судьбе Мудрика в «Челси», по крайней мере в ближайшие полгода-год.
@starex2455: Я говорю это от имени всех футбольных болельщиков мира. Мы рады, что Михаил Мудрик вернулся на поле, наконец-то у «Челси» есть два вингера с нулевыми футбольными способностями, кроме скорости.
@ElechiNwanne: Мудрик вернулся.
Санкции Футбольной ассоциации по-прежнему являются главной темой обсуждения.
Лето для «Челси» выдалось далеко не спокойным.
Это начало новой главы... или нас ждет еще больше драмы?
@mrow79430885: Мудрик должен играть на позиции крайнего защитника в следующем сезоне, боюсь, это единственный способ, как он может остаться.Читайте также:Головная боль Хаби Алонсо – в первой команде Челси 42 игрока
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