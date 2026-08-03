Головная боль Хаби Алонсо – в первой команде Челси 42 игрока

«Нам пришлось расширить раздевалки, потому что они были недостаточно большими для всей команды». Признание Тьяго Силвы в 2023 году стало классической летней историей «Челси».

Теперь настала очередь нового главного тренера Хаби Алонсо решать проблему «избыточного количества игроков» в команде, которая только что заняла десятое место в Премьер-лиге… и не будет играть в еврокубках в этом сезоне. На данный момент у него в составе целых 42 игрока: пять вратарей, девять центральных защитников, восемь нападающих…

Это не считая Дэвида Вашингтона, который тренируется с резервной командой, и девяти игроков академии, которых он взял с собой в турне по Австралии. К тому же добавился реабилитировался Михаил Мудрик, а также подписан Джордан Хендерсон.

Также летом «Челси» потратил почти 400 млн евро на атакующего полузащитника Моргана Роджерса (138 миллионов евро), центрального защитника Максанса Лакруа (60 млн), защитника Марко Палестру (57 млн), вингера Джовани Квенду (50 млн), центрального полузащитника Валентина Барко (40 млн) и Эммануэля Эмега (25 млн).