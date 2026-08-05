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  4. Василий КУРКО: «Ощущения, несмотря на результат, довольно приятные»
Украина. Премьер лига
05 августа 2026, 23:56 | Обновлено 05 августа 2026, 23:58
28
0

Василий КУРКО: «Ощущения, несмотря на результат, довольно приятные»

Защитник «Черноморца» прокомментировал поражение от «Полесья»

05 августа 2026, 23:56 | Обновлено 05 августа 2026, 23:58
28
0
Василий КУРКО: «Ощущения, несмотря на результат, довольно приятные»
ФК Черноморец. Василий Курко
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Защитник одесского «Черноморца» Василий Курко прокомментировал поражение от житомирского «Полесья» (1:2) в матче 1-го тура Украинской Премьер-лиги:

«Несмотря на результат, от игры команды остались довольно приятные впечатления. От самоотдачи, от того, что ребята понимали, как играть против такой действительно сильной команды.

Я не считаю, что на них повлиял перелёт или матчи в еврокубках. Мы проявили себя довольно достойно. Жаль, что моменты, которые у нас были, не смогли использовать. Если бы реализовали их, могли бы взять очки.

С одной стороны, когда готовишься к такой команде, задачи понятны. Мы понимали, как нужно действовать. Но противостоять такому коллективу на поле очень трудно.

Мы старались, готовились, тщательно изучали соперника. В некоторых моментах получалось, в некоторых — не очень. В целом, из того, о чём нам говорил тренерский штаб, ничего нового в этой игре мы не увидели».

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Дмитрий Вус Источник: ФК Черноморец
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