Украина. Премьер лига05 августа 2026, 23:29 | Обновлено 05 августа 2026, 23:44
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В 6-й раз в истории чемпионатов Украины первый гол сезона забил игрок Зари
Вспомним всех футболистов луганского клуба, кто становился автором этого достижения
05 августа 2026, 23:29 | Обновлено 05 августа 2026, 23:44
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Нападающий луганской «Зари» Филипп Будковский стал автором первого гола УПЛ в сезоне 2026/27.
Это произошло в матче первого тура против «Колоса» из Ковалевки.
Уже в шестой раз в истории чемпионатов Украины первый гол сезона забил именно игрок «Зари».
Игроки «Зари», забивавшие первый гол в сезонах УПЛ:
- 2026 – Филипп Будковский, против «Колоса»
- 2022 – Егор Назарина, против «Ворсклы»
- 2019 – Богдан Леднев, против «Ворсклы»
- 2015 – Дмитрий Хомченовский, против «Металлурга» Запорожье
- 2013 – Дмитрий Хомченовский, против «Таврии»
- 1993 – Игорь Фокин, против «Кривбасса»
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