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Украина. Премьер лига
05 августа 2026, 23:29 | Обновлено 05 августа 2026, 23:44
59
0

В 6-й раз в истории чемпионатов Украины первый гол сезона забил игрок Зари

Вспомним всех футболистов луганского клуба, кто становился автором этого достижения

05 августа 2026, 23:29 | Обновлено 05 августа 2026, 23:44
59
0
В 6-й раз в истории чемпионатов Украины первый гол сезона забил игрок Зари
ФК Заря. Филипп Будковский
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Нападающий луганской «Зари» Филипп Будковский стал автором первого гола УПЛ в сезоне 2026/27.

Это произошло в матче первого тура против «Колоса» из Ковалевки.

Уже в шестой раз в истории чемпионатов Украины первый гол сезона забил именно игрок «Зари».

Игроки «Зари», забивавшие первый гол в сезонах УПЛ:

  • 2026 – Филипп Будковский, против «Колоса»
  • 2022 – Егор Назарина, против «Ворсклы»
  • 2019 – Богдан Леднев, против «Ворсклы»
  • 2015 – Дмитрий Хомченовский, против «Металлурга» Запорожье
  • 2013 – Дмитрий Хомченовский, против «Таврии»
  • 1993 – Игорь Фокин, против «Кривбасса»
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Филипп Будковский Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу статистика
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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