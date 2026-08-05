В 6-й раз в истории чемпионатов Украины первый гол сезона забил игрок Зари

Нападающий луганской «Зари» Филипп Будковский стал автором первого гола УПЛ в сезоне 2026/27.

Это произошло в матче первого тура против «Колоса» из Ковалевки.

Уже в шестой раз в истории чемпионатов Украины первый гол сезона забил именно игрок «Зари».

Игроки «Зари», забивавшие первый гол в сезонах УПЛ: