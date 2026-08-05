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Шотландия
05 августа 2026, 17:24 | Обновлено 05 августа 2026, 17:28
113
0

ОФИЦИАЛЬНО. Подготовка к Лиге Европы. Рейнджерс приобрел японского вингера

Дайсуке Йокота перебрался в чемпионат Шотландии

05 августа 2026, 17:24 | Обновлено 05 августа 2026, 17:28
113
0
ОФИЦИАЛЬНО. Подготовка к Лиге Европы. Рейнджерс приобрел японского вингера
Рейнджерс. Дайсуке Йокота
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«Рейнджерс» официально объявил о подписании японского вингера Дайсуке Йокоты.

26-летний футболист заключил с шотландским клубом контракт на 3 года с опцией продления еще на 1. По данным Transfermarkt, сумма трансфера из немецкого «Ганновера» составила 3,25 млн евро.

Переход будет оформлен после получения международного трансферного разрешения и визы. Йокота присоединится к команде накануне матча квалификации Лиги Европы с «Ягеллонией», который состоится в четверг, 6 августа.

Футбольную карьеру Дайсуке начал в Токио, а в 18-летнем возрасте перебрался в Германию, где сначала выступал в академии «ФСФ Франкфурт», а затем – «Карл Цейсс Йена».

В 2021 году он подписал контракт с латвийской «Валмиерой» и помог клубу впервые в истории выиграть чемпионат Латвии в 2022 году. В том сезоне Йокота отметился восемью голами и десятью результативными передачами.

После этого японец провел сезон в польском «Гурнике» из Забже, а в 2024 году перешел в бельгийский «Гент». В составе «Гента» Йокота успешно выступал на правах аренды за «Ганновер 96», после чего немецкий клуб выкупил его контракт.

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Иван Чирко Источник: ФК Рейнджерс
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