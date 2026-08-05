ОФИЦИАЛЬНО. Подготовка к Лиге Европы. Рейнджерс приобрел японского вингера
Дайсуке Йокота перебрался в чемпионат Шотландии
«Рейнджерс» официально объявил о подписании японского вингера Дайсуке Йокоты.
26-летний футболист заключил с шотландским клубом контракт на 3 года с опцией продления еще на 1. По данным Transfermarkt, сумма трансфера из немецкого «Ганновера» составила 3,25 млн евро.
Переход будет оформлен после получения международного трансферного разрешения и визы. Йокота присоединится к команде накануне матча квалификации Лиги Европы с «Ягеллонией», который состоится в четверг, 6 августа.
Футбольную карьеру Дайсуке начал в Токио, а в 18-летнем возрасте перебрался в Германию, где сначала выступал в академии «ФСФ Франкфурт», а затем – «Карл Цейсс Йена».
В 2021 году он подписал контракт с латвийской «Валмиерой» и помог клубу впервые в истории выиграть чемпионат Латвии в 2022 году. В том сезоне Йокота отметился восемью голами и десятью результативными передачами.
После этого японец провел сезон в польском «Гурнике» из Забже, а в 2024 году перешел в бельгийский «Гент». В составе «Гента» Йокота успешно выступал на правах аренды за «Ганновер 96», после чего немецкий клуб выкупил его контракт.
🖊 We can today announce the signing of winger Daisuke Yokota from @Hannover96 on three-year deal, with the option of an additional year, subject to international clearance and visa.— Rangers Football Club (@RangersFC) August 5, 2026
➡ Full story: https://t.co/6UvjYVqR5i pic.twitter.com/1FCP6h9Krv
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