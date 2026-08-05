Милевский отреагировал на смену игрового номера Мудрика

Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский прокомментировал возвращение украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика, который в товарищеском матче против туринского «Ювентуса» (0:1) вышел на поле впервые за 20 месяцев.

– 43-й номер — это перспективно...

– Да неважно, главное, что разрешили играть, там разберутся.

Напомним, в матче против «Ювентуса» Мудрик вышел на поле под 43-м номером. До дисквалификации у него на спине была «десятка».