Англия05 августа 2026, 23:59 | Обновлено 06 августа 2026, 00:03
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Милевский отреагировал на смену игрового номера Мудрика
Теперь Михаил играет под 43-м номером
05 августа 2026, 23:59 | Обновлено 06 августа 2026, 00:03
316
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Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский прокомментировал возвращение украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика, который в товарищеском матче против туринского «Ювентуса» (0:1) вышел на поле впервые за 20 месяцев.
– 43-й номер — это перспективно...
– Да неважно, главное, что разрешили играть, там разберутся.
Напомним, в матче против «Ювентуса» Мудрик вышел на поле под 43-м номером. До дисквалификации у него на спине была «десятка».
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