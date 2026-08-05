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Товарищеские матчи
05 августа 2026, 16:54 | Обновлено 05 августа 2026, 17:10
2875
0

Стала известна оценка Мудрика за первый матч за 20 месяцев

Украинец в игре с Ювентусом появился на поле на 82-й минуте

05 августа 2026, 16:54 | Обновлено 05 августа 2026, 17:10
2875
0
Стала известна оценка Мудрика за первый матч за 20 месяцев
Getty Images/Global Images Ukraine
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В среду, 5 августа 2026 года, состоялся товарищеский матч, в котором встретились лондонский «Челси» и туринский «Ювентус». Матч проходил в Гонконге на стадионе «Кай Так Спортс Парк» и завершился победой номинальных гостей со счётом 1:0.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик вышел на поле на 82-й минуте и не отличился результативными действиями.

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Перфоманс вингера, для которого этот матч стал первым за 20 месяцев, статистический портал SofaScore оценил в 6.6 балла из 10 возможных.

Лучшим игроком матча стал вратарь «Ювентуса» Маттиа Перин – он вышел на поле в перерыве, совершил 4 сейва и получил оценку 8.4.

Оценки игроков за матч Челси – Ювентус:

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SofaScore оценки Маттиа Перин Ювентус товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Михаил Мудрик Челси
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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