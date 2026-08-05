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Лига конференций
05 августа 2026, 15:46 |
722
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Эксперт спрогнозировал, будет ли отставка Костюка после игры с Карабахом

В Люблине динамовцам нужно побеждать

05 августа 2026, 15:46 |
722
1 Comments
Эксперт спрогнозировал, будет ли отставка Костюка после игры с Карабахом
ФК Динамо Киев. Игорь Костюк
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Известный эксперт Николай Цимбал эксклюзивно для Sport.ua дал прогноз на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций «Динамо» — «Карабах», который состоится 6 августа в польском Люблине.

«После быстрого вылета «динамовцев» из Лиги Европы вновь актуальной стала тема отставки главного тренера киевлян Игоря Костюка. Многие эксперты считают, что в случае очередной неудачи «динамовцев» — от азербайджанского «Карабаха» в Лиге конференций — Костюку покажут на дверь.

Я бы не был столь категоричен. Думаю, что кредит доверия к Костюку со стороны Игоря Суркиса еще далеко не исчерпан.

Хотя, конечно, «Динамо», чтобы избежать экстремальной ситуации, желательно в матчах с «Карабахом» отстоять свою честь и своего наставника. Серьёзную заявку на выход следует сделать уже в Люблине. Победа даже с минимальным счётом позволит киевлянам через неделю в Баку действовать с позиции силы. Хозяева будут вынуждены, чтобы взять реванш, играть в атакующий футбол, пренебрегая обороной, и свой шанс у ворот «Карабаха» киевляне обязательно используют.

Поэтому я склоняюсь к тому, что в Люблине динамовцы все-таки склонят чашу весов в свою сторону — 1:0, хотя им придется сыграть на пределе своих возможностей».

Ранее «Шахтер» побил рекорд «Динамо» в Премьер-лиге.

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Николай Цымбал Динамо Киев Карабах Динамо - Карабах Мнение эксперта Лига конференций инсайд Игорь Костюк отставка
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Якщо Костюку "покажуть на двері", то Суркіси не дочекаються іншого, хто би погодився піти до них в найм. Ні, безробітних дурнів на зразок Бабича чи Кучера - знайдуть; але: і тільки... Розумні не погодяться...
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