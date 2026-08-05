Стартует Кубок Украины. Известно расписание первого раунда

УАФ опубликовала расписание стартового раунда Кубка Украины, который начнется уже 8 августа с предварительного этапа.

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