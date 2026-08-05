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Кубок Украины
05 августа 2026, 16:25 | Обновлено 05 августа 2026, 16:38
783
0

Стартует Кубок Украины. Известно расписание первого раунда

Раунд стартует уже 8 августа

05 августа 2026, 16:25 | Обновлено 05 августа 2026, 16:38
783
0
Стартует Кубок Украины. Известно расписание первого раунда
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УАФ опубликовала расписание стартового раунда Кубка Украины, который начнется уже 8 августа с предварительного этапа.

Первый квалификационный раунд

08.08.2026

В3 «Чайка» (Вышгород) – «Калиновка» (Калиновка) 14:00

А1 «Новый Роздол» (Новый Роздол) – «Николаев» (Николаев, Львовская обл.) 16:00

09.08.2026

В2 «Дружба-Казаки» (Нежин) – VIVAD (Романов) 12:00

В1 «Колос» (Полонное) – «Новожуков» (Новожуков) 14:00

С1 Ukrainian Team (Днепр) – «Решетиловка» (Решитиловка) 14:00

С3 IRON (Запорожье) – «Базис» (Кочубиевка) 15:00

А2 «Покутье» (Коломыя) – «Довбуш» (Черновцы) 16:00

11.08.2026

С2 «Ингул» (Первозвоновка) – «Пальмира» (Одесса) 14:00

12.08.2026

А3 «Агрон» (Великие Гаи) – «Луцксантехмонтаж №536» (Луцк) 16:00

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Кубок Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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