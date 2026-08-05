Стартует Кубок Украины. Известно расписание первого раунда
Раунд стартует уже 8 августа
УАФ опубликовала расписание стартового раунда Кубка Украины, который начнется уже 8 августа с предварительного этапа.
Первый квалификационный раунд
08.08.2026
В3 «Чайка» (Вышгород) – «Калиновка» (Калиновка) 14:00
А1 «Новый Роздол» (Новый Роздол) – «Николаев» (Николаев, Львовская обл.) 16:00
09.08.2026
В2 «Дружба-Казаки» (Нежин) – VIVAD (Романов) 12:00
В1 «Колос» (Полонное) – «Новожуков» (Новожуков) 14:00
С1 Ukrainian Team (Днепр) – «Решетиловка» (Решитиловка) 14:00
С3 IRON (Запорожье) – «Базис» (Кочубиевка) 15:00
А2 «Покутье» (Коломыя) – «Довбуш» (Черновцы) 16:00
11.08.2026
С2 «Ингул» (Первозвоновка) – «Пальмира» (Одесса) 14:00
12.08.2026
А3 «Агрон» (Великие Гаи) – «Луцксантехмонтаж №536» (Луцк) 16:00
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