Известный тренер: «Он – невероятный игрок, особенно для уровня УПЛ»

Известный тренер Олег Дулуб оценил трансферную кампанию черкасского ЛНЗ, заявив, что у «фиолетовых» достаточно приличный состав – подопечные Виталия Пономарева могут бороться за высокие места в УПЛ.

– ЛНЗ довольно неплохо усилил состав: Царя, Коди Дэвид, Таллес Бренер, Роман, Китела… Как думаете, им не грозит синдром второго сезона, или, как говорится, «болезнь Александрии?»

– Я думаю, нет. Это совсем не та история. Ясно, что усиление достаточно хорошее. Царя – невероятный игрок, особенно для уровня УПЛ. Если смотреть на ростер ЛНЗ – они точно не хуже прошлогоднего сезона, это как минимум, – сказал Дулуб.

Теди Цара перебрался в ЛНЗ летом этого года, но не смог помочь «фиолетовым» обыграть Буковину (0:0) в первом туре нового сезона Украинской Премьер-лиги.