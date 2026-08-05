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Украина. Премьер лига
05 августа 2026, 14:12 | Обновлено 05 августа 2026, 14:34
1128
0

Известный тренер: «Он – невероятный игрок, особенно для уровня УПЛ»

Олег Дулуб похвалил Теди Цару, который перебрался в ЛНЗ

05 августа 2026, 14:12 | Обновлено 05 августа 2026, 14:34
1128
0
Известный тренер: «Он – невероятный игрок, особенно для уровня УПЛ»
ФК ЛНЗ. Олег Дулуб
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Известный тренер Олег Дулуб оценил трансферную кампанию черкасского ЛНЗ, заявив, что у «фиолетовых» достаточно приличный состав – подопечные Виталия Пономарева могут бороться за высокие места в УПЛ.

– ЛНЗ довольно неплохо усилил состав: Царя, Коди Дэвид, Таллес Бренер, Роман, Китела… Как думаете, им не грозит синдром второго сезона, или, как говорится, «болезнь Александрии?»

– Я думаю, нет. Это совсем не та история. Ясно, что усиление достаточно хорошее. Царя – невероятный игрок, особенно для уровня УПЛ. Если смотреть на ростер ЛНЗ – они точно не хуже прошлогоднего сезона, это как минимум, – сказал Дулуб.

Теди Цара перебрался в ЛНЗ летом этого года, но не смог помочь «фиолетовым» обыграть Буковину (0:0) в первом туре нового сезона Украинской Премьер-лиги.

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Теди Цара Олег Дулуб ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига Коди Дэвид Таллес Бренер Виталий Роман Андрей Китела трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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