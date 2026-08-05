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Украина. Первая лига
05 августа 2026, 13:45 | Обновлено 05 августа 2026, 14:11
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Первая лига. Виктория – лидер и восемь голов в матче Александрии

Самое интересное, что было во втором туре

05 августа 2026, 13:45 | Обновлено 05 августа 2026, 14:11
456
0
Первая лига. Виктория – лидер и восемь голов в матче Александрии
ФК Виктория
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31 июля – 3 августа состоялись матчи 2-го тура Первой лиги Украины. Предлагаем вашему вниманию обзор самых ярких моментов в этих поединках.

Голевое шоу тура

Сразу восемь мячей было забито в поединке ЮКСА – «Александрия». В этой встрече рефери зафиксировал ничейный результат 4:4. Любопытно, что первое взятие ворот в этом суперголевом матче удалось организовать только на 35-й минуте.

Отдельно стоит выделить Кастро Гонсалеса, который оформил хет-трик в ворота александрийцев. Интересно, что первый гол латиноамериканец забил «паненкой» с пенальти. В составе гостей дубль в свой актив записал Максим Третьяков.

Голеадор тура

Кастро Гонсалес, который порадовал публику красивыми точными ударами в матче с «Александрией», с тремя забитыми мячами возглавил гонку голеадоров Первой лиги.

ФК ЮКСА

Победы тура

«Агробизнес» на своем поле победил в матче с «Фениксом-Мариуполем» со счетом 2:0.

А «Ингулец» также на домашнем стадионе оказался сильнее «Полесья-2», выиграв встречу со счетом 2:1. Развязка поединка в Петрово была очень яркой. Когда счет был ничейный, футболист житомирской команды Ярослав Караман не реализовал пенальти на 84-й минуте. А затем на 90+4 минуте Евгений Янович своим точным ударом принес «Ингульцу» эффектную викторию.

Ничьи тура

«Чернигов» и «Куликов-Белка» расписали мировую 1:1. Нужно выделить тот факт, что в начале встречи вратарь черниговской команды Максим Татаренко парировал пенальти.

Также результат 1:1 был зафиксирован в поединке «Полтава» – «Нива». На точный удар Андрея Борячука, для которого это уже второй гол в этом сезоне, полтавская команда ответила забитым мячом в исполнении Валерия Сада.

Первые таймы тура

«Металлист» выиграл в матче с ФК «Пробий» со счетом 3:1. Четыре мяча в этой встрече были забиты в первом тайме. Дублем за харьковскую команду отличился Даниэль Вернаттус.

Результативной ничьей 2:2 завершился поединок между «Прикарпатьем» и «Локомотивом». Четыре мяча в этом матче были забиты до 37-й минуты.

Лидер тура

«Виктория» выиграла у «Колоса-2» со счетом 2:0. Эта победа позволила команде из Сум с шестью очками в активе закрепиться на первом месте. Также интересно, что у «Виктории» разница забитых-пропущенных на данный момент 3:0. По итогам двух туров в Первой лиге только сумская команда не пропускала в свои ворота.

Гол тура

Очень красивым голом за «Викторию» отличился в начале первого тайма Максим Бойко, который фантастическим ударом со штрафного вывел свою команду вперед! Этот забитый мяч заслуживает звания лучшего во втором туре.

Чего ждать?

ЮКСА на своем поле встретится с «Нивой», а «Александрия» сыграет с «Ингульцом» в рамках дерби области. Еще одну экс-команду УПЛ «Полтаву» ждет выездное противостояние с «Фениксом-Мариуполем».

«Локомотив» на домашней арене будет встречаться с «Викторией», которая лидирует в Первой лиге. «Полесье-2» на своем стадионе сыграет с «Металлистом», а «Пробий» ожидает матч с финалистом Кубка Украины-2026 «Черниговом».

Первая лига. 2-й тур

ЮКСА – «Александрия» – 4:4
Голы: Шершень, 56, Кастро, 35 (с пенальти), 77, 84 (с пенальти) – Дихтярук, 64, Третьяков, 40 (с пенальти), 48, Кузьмин, 89.

«Агробизнес» – «Феникс-Мариуполь» – 2:0
Голы: Ризнык, 35 (с пенальти), Козак, 62.

«Чернигов» – «Куликов-Белка» – 1:1
Голы: Безгубченко, 10 – Мальский, 74.

Нереализованный пенальти: Патуляк, 5 («Куликов-Белка»).

«Металлист» – «Пробий» – 3:1
Голы: Вернаттус, 32, 37, Приходько, 27 (с пенальти) – Гирный, 45 (с пенальти).

Удаление: Гирный, 84 («Пробий»).

«Полтава» – «Нива» – 1:1
Голы: Сад, 50 – Борячук, 9.

«Виктория» – «Колос-2» – 2:0
Голы: Бойко, 48, Хамелюк, 60 (с пенальти).

«Прикарпатье» – «Локомотив» – 2:2
Голы: Русин, 9, Цюцюра, 37 – Савчук, 12, Мякушко, 21.

«Ингулец» – «Полесье-2» – 2:1
Голы: Евтушенко, 3, Янович, 90+4 – Авраменко, 45.

Нереализованный пенальти: Караман, 84 («Полесье-2»).

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Виктория 2 2 0 0 3 - 0 08.08.26 12:00 Локомотив Киев - Виктория02.08.26 Виктория 2:0 Колос-2 Ковалевка24.07.26 Феникс-Мариуполь 0:1 Виктория 6
2 Полтава 2 1 1 0 4 - 1 09.08.26 16:00 Феникс-Мариуполь - Полтава01.08.26 Полтава 1:1 Нива Тернополь25.07.26 Агробизнес 0:3 Полтава 4
3 Ингулец 2 1 1 0 4 - 3 08.08.26 13:30 Александрия - Ингулец03.08.26 Ингулец 2:1 Полесье-226.07.26 Пробой 2:2 Ингулец 4
4 Куликов-Белка 2 1 1 0 3 - 2 08.08.26 16:30 Куликов-Белка - Прикарпатье01.08.26 Чернигов 1:1 Куликов-Белка26.07.26 Куликов-Белка 2:1 Металлист 4
5 Металлист 2 1 0 1 4 - 3 09.08.26 12:00 Полесье-2 - Металлист01.08.26 Металлист 3:1 Пробой26.07.26 Куликов-Белка 2:1 Металлист 3
6 Агробизнес 2 1 0 1 2 - 3 08.08.26 15:00 Колос-2 Ковалевка - Агробизнес31.07.26 Агробизнес 2:0 Феникс-Мариуполь25.07.26 Агробизнес 0:3 Полтава 3
7 Колос-2 Ковалевка 2 1 0 1 1 - 2 08.08.26 15:00 Колос-2 Ковалевка - Агробизнес02.08.26 Виктория 2:0 Колос-2 Ковалевка26.07.26 Колос-2 Ковалевка 1:0 Прикарпатье 3
8 Александрия 2 0 2 0 5 - 5 08.08.26 13:30 Александрия - Ингулец31.07.26 ЮКСА 4:4 Александрия24.07.26 Александрия 1:1 Нива Тернополь 2
9 ЮКСА 2 0 2 0 6 - 6 07.08.26 13:00 ЮКСА - Нива Тернополь31.07.26 ЮКСА 4:4 Александрия25.07.26 Полесье-2 2:2 ЮКСА 2
10 Локомотив Киев 2 0 2 0 3 - 3 08.08.26 12:00 Локомотив Киев - Виктория02.08.26 Прикарпатье 2:2 Локомотив Киев25.07.26 Локомотив Киев 1:1 Чернигов 2
11 Нива Тернополь 2 0 2 0 2 - 2 07.08.26 13:00 ЮКСА - Нива Тернополь01.08.26 Полтава 1:1 Нива Тернополь24.07.26 Александрия 1:1 Нива Тернополь 2
12 Чернигов 2 0 2 0 2 - 2 09.08.26 14:00 Пробой - Чернигов01.08.26 Чернигов 1:1 Куликов-Белка25.07.26 Локомотив Киев 1:1 Чернигов 2
13 Полесье-2 2 0 1 1 3 - 4 09.08.26 12:00 Полесье-2 - Металлист03.08.26 Ингулец 2:1 Полесье-225.07.26 Полесье-2 2:2 ЮКСА 1
14 Прикарпатье 2 0 1 1 2 - 3 08.08.26 16:30 Куликов-Белка - Прикарпатье02.08.26 Прикарпатье 2:2 Локомотив Киев26.07.26 Колос-2 Ковалевка 1:0 Прикарпатье 1
15 Пробой 2 0 1 1 3 - 5 09.08.26 14:00 Пробой - Чернигов01.08.26 Металлист 3:1 Пробой26.07.26 Пробой 2:2 Ингулец 1
16 Феникс-Мариуполь 2 0 0 2 0 - 3 09.08.26 16:00 Феникс-Мариуполь - Полтава31.07.26 Агробизнес 2:0 Феникс-Мариуполь24.07.26 Феникс-Мариуполь 0:1 Виктория 0
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обзор тура Первой лиги Первая лига Украины статьи
Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
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