Первая лига. Виктория – лидер и восемь голов в матче Александрии

31 июля – 3 августа состоялись матчи 2-го тура Первой лиги Украины. Предлагаем вашему вниманию обзор самых ярких моментов в этих поединках.

Голевое шоу тура

Сразу восемь мячей было забито в поединке ЮКСА – «Александрия». В этой встрече рефери зафиксировал ничейный результат 4:4. Любопытно, что первое взятие ворот в этом суперголевом матче удалось организовать только на 35-й минуте.

Отдельно стоит выделить Кастро Гонсалеса, который оформил хет-трик в ворота александрийцев. Интересно, что первый гол латиноамериканец забил «паненкой» с пенальти. В составе гостей дубль в свой актив записал Максим Третьяков.

Голеадор тура

Кастро Гонсалес, который порадовал публику красивыми точными ударами в матче с «Александрией», с тремя забитыми мячами возглавил гонку голеадоров Первой лиги.

ФК ЮКСА

Победы тура

«Агробизнес» на своем поле победил в матче с «Фениксом-Мариуполем» со счетом 2:0.

А «Ингулец» также на домашнем стадионе оказался сильнее «Полесья-2», выиграв встречу со счетом 2:1. Развязка поединка в Петрово была очень яркой. Когда счет был ничейный, футболист житомирской команды Ярослав Караман не реализовал пенальти на 84-й минуте. А затем на 90+4 минуте Евгений Янович своим точным ударом принес «Ингульцу» эффектную викторию.

Ничьи тура

«Чернигов» и «Куликов-Белка» расписали мировую 1:1. Нужно выделить тот факт, что в начале встречи вратарь черниговской команды Максим Татаренко парировал пенальти.

Также результат 1:1 был зафиксирован в поединке «Полтава» – «Нива». На точный удар Андрея Борячука, для которого это уже второй гол в этом сезоне, полтавская команда ответила забитым мячом в исполнении Валерия Сада.

Первые таймы тура

«Металлист» выиграл в матче с ФК «Пробий» со счетом 3:1. Четыре мяча в этой встрече были забиты в первом тайме. Дублем за харьковскую команду отличился Даниэль Вернаттус.

Результативной ничьей 2:2 завершился поединок между «Прикарпатьем» и «Локомотивом». Четыре мяча в этом матче были забиты до 37-й минуты.

Лидер тура

«Виктория» выиграла у «Колоса-2» со счетом 2:0. Эта победа позволила команде из Сум с шестью очками в активе закрепиться на первом месте. Также интересно, что у «Виктории» разница забитых-пропущенных на данный момент 3:0. По итогам двух туров в Первой лиге только сумская команда не пропускала в свои ворота.

Гол тура

Очень красивым голом за «Викторию» отличился в начале первого тайма Максим Бойко, который фантастическим ударом со штрафного вывел свою команду вперед! Этот забитый мяч заслуживает звания лучшего во втором туре.

Чего ждать?

ЮКСА на своем поле встретится с «Нивой», а «Александрия» сыграет с «Ингульцом» в рамках дерби области. Еще одну экс-команду УПЛ «Полтаву» ждет выездное противостояние с «Фениксом-Мариуполем».

«Локомотив» на домашней арене будет встречаться с «Викторией», которая лидирует в Первой лиге. «Полесье-2» на своем стадионе сыграет с «Металлистом», а «Пробий» ожидает матч с финалистом Кубка Украины-2026 «Черниговом».

Первая лига. 2-й тур

ЮКСА – «Александрия» – 4:4

Голы: Шершень, 56, Кастро, 35 (с пенальти), 77, 84 (с пенальти) – Дихтярук, 64, Третьяков, 40 (с пенальти), 48, Кузьмин, 89.

«Агробизнес» – «Феникс-Мариуполь» – 2:0

Голы: Ризнык, 35 (с пенальти), Козак, 62.

«Чернигов» – «Куликов-Белка» – 1:1

Голы: Безгубченко, 10 – Мальский, 74.

Нереализованный пенальти: Патуляк, 5 («Куликов-Белка»).

«Металлист» – «Пробий» – 3:1

Голы: Вернаттус, 32, 37, Приходько, 27 (с пенальти) – Гирный, 45 (с пенальти).

Удаление: Гирный, 84 («Пробий»).

«Полтава» – «Нива» – 1:1

Голы: Сад, 50 – Борячук, 9.

«Виктория» – «Колос-2» – 2:0

Голы: Бойко, 48, Хамелюк, 60 (с пенальти).

«Прикарпатье» – «Локомотив» – 2:2

Голы: Русин, 9, Цюцюра, 37 – Савчук, 12, Мякушко, 21.

«Ингулец» – «Полесье-2» – 2:1

Голы: Евтушенко, 3, Янович, 90+4 – Авраменко, 45.

Нереализованный пенальти: Караман, 84 («Полесье-2»).