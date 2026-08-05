Первая лига. Виктория – лидер и восемь голов в матче Александрии
Самое интересное, что было во втором туре
31 июля – 3 августа состоялись матчи 2-го тура Первой лиги Украины. Предлагаем вашему вниманию обзор самых ярких моментов в этих поединках.
Голевое шоу тура
Сразу восемь мячей было забито в поединке ЮКСА – «Александрия». В этой встрече рефери зафиксировал ничейный результат 4:4. Любопытно, что первое взятие ворот в этом суперголевом матче удалось организовать только на 35-й минуте.
Отдельно стоит выделить Кастро Гонсалеса, который оформил хет-трик в ворота александрийцев. Интересно, что первый гол латиноамериканец забил «паненкой» с пенальти. В составе гостей дубль в свой актив записал Максим Третьяков.
Голеадор тура
Кастро Гонсалес, который порадовал публику красивыми точными ударами в матче с «Александрией», с тремя забитыми мячами возглавил гонку голеадоров Первой лиги.
Победы тура
«Агробизнес» на своем поле победил в матче с «Фениксом-Мариуполем» со счетом 2:0.
А «Ингулец» также на домашнем стадионе оказался сильнее «Полесья-2», выиграв встречу со счетом 2:1. Развязка поединка в Петрово была очень яркой. Когда счет был ничейный, футболист житомирской команды Ярослав Караман не реализовал пенальти на 84-й минуте. А затем на 90+4 минуте Евгений Янович своим точным ударом принес «Ингульцу» эффектную викторию.
Ничьи тура
«Чернигов» и «Куликов-Белка» расписали мировую 1:1. Нужно выделить тот факт, что в начале встречи вратарь черниговской команды Максим Татаренко парировал пенальти.
Также результат 1:1 был зафиксирован в поединке «Полтава» – «Нива». На точный удар Андрея Борячука, для которого это уже второй гол в этом сезоне, полтавская команда ответила забитым мячом в исполнении Валерия Сада.
Первые таймы тура
«Металлист» выиграл в матче с ФК «Пробий» со счетом 3:1. Четыре мяча в этой встрече были забиты в первом тайме. Дублем за харьковскую команду отличился Даниэль Вернаттус.
Результативной ничьей 2:2 завершился поединок между «Прикарпатьем» и «Локомотивом». Четыре мяча в этом матче были забиты до 37-й минуты.
Лидер тура
«Виктория» выиграла у «Колоса-2» со счетом 2:0. Эта победа позволила команде из Сум с шестью очками в активе закрепиться на первом месте. Также интересно, что у «Виктории» разница забитых-пропущенных на данный момент 3:0. По итогам двух туров в Первой лиге только сумская команда не пропускала в свои ворота.
Гол тура
Очень красивым голом за «Викторию» отличился в начале первого тайма Максим Бойко, который фантастическим ударом со штрафного вывел свою команду вперед! Этот забитый мяч заслуживает звания лучшего во втором туре.
Чего ждать?
ЮКСА на своем поле встретится с «Нивой», а «Александрия» сыграет с «Ингульцом» в рамках дерби области. Еще одну экс-команду УПЛ «Полтаву» ждет выездное противостояние с «Фениксом-Мариуполем».
«Локомотив» на домашней арене будет встречаться с «Викторией», которая лидирует в Первой лиге. «Полесье-2» на своем стадионе сыграет с «Металлистом», а «Пробий» ожидает матч с финалистом Кубка Украины-2026 «Черниговом».
Первая лига. 2-й тур
ЮКСА – «Александрия» – 4:4
Голы: Шершень, 56, Кастро, 35 (с пенальти), 77, 84 (с пенальти) – Дихтярук, 64, Третьяков, 40 (с пенальти), 48, Кузьмин, 89.
«Агробизнес» – «Феникс-Мариуполь» – 2:0
Голы: Ризнык, 35 (с пенальти), Козак, 62.
«Чернигов» – «Куликов-Белка» – 1:1
Голы: Безгубченко, 10 – Мальский, 74.
Нереализованный пенальти: Патуляк, 5 («Куликов-Белка»).
«Металлист» – «Пробий» – 3:1
Голы: Вернаттус, 32, 37, Приходько, 27 (с пенальти) – Гирный, 45 (с пенальти).
Удаление: Гирный, 84 («Пробий»).
«Полтава» – «Нива» – 1:1
Голы: Сад, 50 – Борячук, 9.
«Виктория» – «Колос-2» – 2:0
Голы: Бойко, 48, Хамелюк, 60 (с пенальти).
«Прикарпатье» – «Локомотив» – 2:2
Голы: Русин, 9, Цюцюра, 37 – Савчук, 12, Мякушко, 21.
«Ингулец» – «Полесье-2» – 2:1
Голы: Евтушенко, 3, Янович, 90+4 – Авраменко, 45.
Нереализованный пенальти: Караман, 84 («Полесье-2»).
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Виктория
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|08.08.26 12:00 Локомотив Киев - Виктория02.08.26 Виктория 2:0 Колос-2 Ковалевка24.07.26 Феникс-Мариуполь 0:1 Виктория
|6
|2
|Полтава
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|09.08.26 16:00 Феникс-Мариуполь - Полтава01.08.26 Полтава 1:1 Нива Тернополь25.07.26 Агробизнес 0:3 Полтава
|4
|3
|Ингулец
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|08.08.26 13:30 Александрия - Ингулец03.08.26 Ингулец 2:1 Полесье-226.07.26 Пробой 2:2 Ингулец
|4
|4
|Куликов-Белка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|08.08.26 16:30 Куликов-Белка - Прикарпатье01.08.26 Чернигов 1:1 Куликов-Белка26.07.26 Куликов-Белка 2:1 Металлист
|4
|5
|Металлист
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|09.08.26 12:00 Полесье-2 - Металлист01.08.26 Металлист 3:1 Пробой26.07.26 Куликов-Белка 2:1 Металлист
|3
|6
|Агробизнес
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|08.08.26 15:00 Колос-2 Ковалевка - Агробизнес31.07.26 Агробизнес 2:0 Феникс-Мариуполь25.07.26 Агробизнес 0:3 Полтава
|3
|7
|Колос-2 Ковалевка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|08.08.26 15:00 Колос-2 Ковалевка - Агробизнес02.08.26 Виктория 2:0 Колос-2 Ковалевка26.07.26 Колос-2 Ковалевка 1:0 Прикарпатье
|3
|8
|Александрия
|2
|0
|2
|0
|5 - 5
|08.08.26 13:30 Александрия - Ингулец31.07.26 ЮКСА 4:4 Александрия24.07.26 Александрия 1:1 Нива Тернополь
|2
|9
|ЮКСА
|2
|0
|2
|0
|6 - 6
|07.08.26 13:00 ЮКСА - Нива Тернополь31.07.26 ЮКСА 4:4 Александрия25.07.26 Полесье-2 2:2 ЮКСА
|2
|10
|Локомотив Киев
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|08.08.26 12:00 Локомотив Киев - Виктория02.08.26 Прикарпатье 2:2 Локомотив Киев25.07.26 Локомотив Киев 1:1 Чернигов
|2
|11
|Нива Тернополь
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|07.08.26 13:00 ЮКСА - Нива Тернополь01.08.26 Полтава 1:1 Нива Тернополь24.07.26 Александрия 1:1 Нива Тернополь
|2
|12
|Чернигов
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|09.08.26 14:00 Пробой - Чернигов01.08.26 Чернигов 1:1 Куликов-Белка25.07.26 Локомотив Киев 1:1 Чернигов
|2
|13
|Полесье-2
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|09.08.26 12:00 Полесье-2 - Металлист03.08.26 Ингулец 2:1 Полесье-225.07.26 Полесье-2 2:2 ЮКСА
|1
|14
|Прикарпатье
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|08.08.26 16:30 Куликов-Белка - Прикарпатье02.08.26 Прикарпатье 2:2 Локомотив Киев26.07.26 Колос-2 Ковалевка 1:0 Прикарпатье
|1
|15
|Пробой
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|09.08.26 14:00 Пробой - Чернигов01.08.26 Металлист 3:1 Пробой26.07.26 Пробой 2:2 Ингулец
|1
|16
|Феникс-Мариуполь
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|09.08.26 16:00 Феникс-Мариуполь - Полтава31.07.26 Агробизнес 2:0 Феникс-Мариуполь24.07.26 Феникс-Мариуполь 0:1 Виктория
|0
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