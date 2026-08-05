Италия05 августа 2026, 12:51 | Обновлено 05 августа 2026, 13:21
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Звездное подписание. Рома подписывает чемпиона мира 2022 года
Аргентинец в скорем времени переберется в Италию
05 августа 2026, 12:51 | Обновлено 05 августа 2026, 13:21
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Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, руководство итальянского клуба «Рома» сделало предложение в размере около 17 миллионов евро плюс бонусы по трансферу Науэля Молины из «Атлетико».
Сообщается, что между «Ромой» и «Атлетико» достигнута договоренность о переходе 28-летнего аргентинца. Сейчас клубы обсуждают дополнительные детали сделки.
В прошлом сезоне Молина забил 2 гола и отдал 4 голевые передач в 46 матчах за «Атлетико» во всех турнирах. Всего в составе «матрасников» у него 9 голов и 17 голевых передач в 181 матче.
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