Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо – Карабах. Прогноз Виктора Вацко на матч 3-го раунда квалификации ЛК
Лига конференций
05 августа 2026, 11:40 | Обновлено 05 августа 2026, 11:47
371
0

Динамо – Карабах. Прогноз Виктора Вацко на матч 3-го раунда квалификации ЛК

После вылета из Лиги Европы киевляне постараются «заякориться» в Лиге конференций

05 августа 2026, 11:40 | Обновлено 05 августа 2026, 11:47
371
0
Динамо – Карабах. Прогноз Виктора Вацко на матч 3-го раунда квалификации ЛК
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В третьем раунде квалификации Лиги конференций-2026/27 сойдутся два неудачника второго раунда квалификации Лиги Европы текущего сезона – «Динамо» и «Карабах». Первый матч украинской и азербайджанской команды пройдет в Польше и будет номинально домашним для подопечных Игоря Костюка. В этой игре «бело-синим» предстоит попытаться оформить хороший задел перед выматывающим и долгим перелетом в Азербайджан, где «Карабах» в ответной игре будет чувствовать себя настоящим хозяином.

Чего же ждать от первого поединка «Динамо» и «Карабаха»?

Прежде всего, тренерскому штабу киевской команды предстоит решить проблемы в обороне, которые отчетливо вскрылись в противостояниях с ПАОКом. Если в первом раунде квалификации Лиги Европы «Динамо» в двух матчах против «Университати» из Клужа не пропустило ни одного мяча, то во втором греки отправили в сетку соперника из Украины аж пять голов в двух поединках. Причем моментами оборона «Динамо» действовала настолько безобразно, что все могло завершиться и еще хуже…

Виктор Вацко – голос большого футбола Украины, более 20 лет в спортивной журналистике, около 2000 матчей в комментаторской кабине, бренд-посол лицензированной украинской букмекерской компании BETKING.

«Карабах» в минувшем сезоне как следует пошумел в самом престижном клубном турнире континента – Лиге чемпионов. Команда из Азербайджана впервые в истории этой страны вышла в плей-офф ЛЧ, заняв 22-е место на стадии группового этапа. И пускай в 1/16 финала «Карабах» быстро вылетел от «Ньюкасла» (1:6, 2:3), это вовсе не омрачило знаменательное достижение команды 54-летнего Гурбана Гурбанова.

Яркие еврокубковые выступления «Карабаха» в минувшем сезоне привлекли внимание многих клубов к игрокам этой азербайджанской команды. Летом за 5,5 миллионов евро в «Селтик» был продан центрфорвард Камило Дуран, а за 3 миллиона евро в «Полесье» – вингер Леандро Андраде. Часть полученных средств «Карабах» реинвестировал в новичков, но им пока лишь предстоит сыграться. А один из таковых – центрфорвард Закария Саво – пропустит оба поединка против «Динамо» из-за разрыва мышцы бедра. И это ключевая кадровая потеря «Карабаха», которая способна серьезно сказаться на атакующем потенциале азербайджанцев.

«Карабах» в оперативном порядке пытался подписать еще одного центрфорварда, выбрав таковым Матеуса Салданью, ныне играющего за «Аль-Васл» из ОАЭ. Это именно тот футболист, который в сезоне-2024/25 своими мячами уже причинил ущерб «Динамо», выступая в составе белградского «Партизана». Однако еще одной встречи с «бело-синими» у Салданьи не будет. «Карабах» все-таки не сумел согласовать его трансфер из ОАЭ, и теперь будет рассчитывать на имеющихся в составе футболистов.

Вообще нынешний «Карабах» – это очень мультинациональная команда. Но главный ее козырь – это именно наставник Гурбан Гурбанов. Этот специалист работает с «Карабахом» с 2008 года, входя в мировой топ в списке тренеров с самым долгим сроком работы в одном клубе по состоянию на текущий момент. Именно при Гурбанове «Карабах» превратился в гранда азербайджанского футбола, а затем и оформил ряд еврокубковых достижений. Однако в минувшем сезоне команда Гурбана финишировала второй в национальном чемпионате, пропустив вперед «Сабах», из-за чего осталась без квалификации Лиги чемпионов.

Гурбанов прекрасно знает свою команду, ее сильные и слабые стороны. Он годами выстраивал клуб вместе с его руководством, а потому противостоять такому сопернику для «Динамо», пребывающего в моменте становления новой команды и поиска новых ее лидеров, будет крайне непросто.

Из-за кадровых проблем в атаке в первом матче против «Динамо» «Карабах», очевидно, сделает ставку на быстрые контратаки, не стремясь подолгу контролировать мяч. Для азербайджанцев крайне важно будет не пропустить в Польше, чтобы затем на родном газоне пришлось проще в ответном поединке, где «Карабах» сможет рассчитывать на поддержку своих болельщиков.

Поэтому первая игра во многом сведется к отчаянным попыткам «Динамо» всенепременно забить и «Карабаха» ни в коем случае не пропустить. Говорит ли это о том, что нас ждет зрелищный футбол? Вряд ли… Впрочем, с высокой долей вероятности достичь своего не удастся ни «Динамо», ни «Карабаху». Просто из-за многочисленных индивидуальных ошибок футболистов, которые преследуют обе команды на старте сезона. Так что ставка на «обе забьют» выглядит наиболее логичной. Прямо сейчас на BETKING на это дают коэффициент 1,66.

А для любителей точного счета и большего риска предлагаю присмотреться к коэффициенту 6,0. Его дают, если вы решитесь поставить на ничью 1:1.

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Динамо – Карабах. Прогноз Артема Милевского на матч Лиги конференций
Линкольн Ред Импс – Омония. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЕ
Градец-Кралове – Бешикташ. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЕ
прогнозы Виктор Вацко эксклюзив прогнозы букмекеров прогнозы Виктора Вацко
Виктор Вацко
Виктор Вацко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Боб АРУМ: «Это не великий боксер. Он уже потрачен, ему не место в боксе»
Бокс | 05 августа 2026, 05:53 0
Боб АРУМ: «Это не великий боксер. Он уже потрачен, ему не место в боксе»
Боб АРУМ: «Это не великий боксер. Он уже потрачен, ему не место в боксе»

Промоутер раскритиковал Канело

Ямаль – третий, Месси – пятый! Обновлен рейтинг Золотого мяча 2026
Футбол | 05 августа 2026, 07:17 13
Ямаль – третий, Месси – пятый! Обновлен рейтинг Золотого мяча 2026
Ямаль – третий, Месси – пятый! Обновлен рейтинг Золотого мяча 2026

Испанский полузащитник Родри считается главным претендентом на престижную награду

Арсенал оформил трансфер полузащитника сборной Бразилии за 87,5 млн евро
Футбол | 05.08.2026, 11:27
Арсенал оформил трансфер полузащитника сборной Бразилии за 87,5 млн евро
Арсенал оформил трансфер полузащитника сборной Бразилии за 87,5 млн евро
Легенде киевского Динамо запретили употреблять алкоголь
Футбол | 05.08.2026, 07:55
Легенде киевского Динамо запретили употреблять алкоголь
Легенде киевского Динамо запретили употреблять алкоголь
Шахтер готовит громкий трансфер футболиста сборной Украины
Футбол | 05.08.2026, 09:09
Шахтер готовит громкий трансфер футболиста сборной Украины
Шахтер готовит громкий трансфер футболиста сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жеребьевка 4-го раунда. Динамо узнало соперника в Лиге конференций
Жеребьевка 4-го раунда. Динамо узнало соперника в Лиге конференций
03.08.2026, 15:23 70
Футбол
Лосано оценил Украину в Лиге наций, заговорив о поражении от Польши
Лосано оценил Украину в Лиге наций, заговорив о поражении от Польши
03.08.2026, 11:36 1
Волейбол
Победитель боя Усик – Уайлдер получит историческую награду
Победитель боя Усик – Уайлдер получит историческую награду
04.08.2026, 04:44 8
Бокс
Уайлдер выдвинул Усику условие для грандиозного боя
Уайлдер выдвинул Усику условие для грандиозного боя
04.08.2026, 03:44 8
Бокс
Шахтер захватил лидерство. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после тура 1
Шахтер захватил лидерство. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после тура 1
04.08.2026, 06:23 15
Футбол
Известный украинский клуб может вернуться в профессиональный футбол
Известный украинский клуб может вернуться в профессиональный футбол
03.08.2026, 10:21
Футбол
Челси сообщил Мудрику о своем решении относительно его будущего
Челси сообщил Мудрику о своем решении относительно его будущего
03.08.2026, 08:13 7
Футбол
Забарный может начать новый сезон в легендарном клубе
Забарный может начать новый сезон в легендарном клубе
04.08.2026, 09:35 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем