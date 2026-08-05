Динамо – Карабах. Прогноз Виктора Вацко на матч 3-го раунда квалификации ЛК

В третьем раунде квалификации Лиги конференций-2026/27 сойдутся два неудачника второго раунда квалификации Лиги Европы текущего сезона – «Динамо» и «Карабах». Первый матч украинской и азербайджанской команды пройдет в Польше и будет номинально домашним для подопечных Игоря Костюка. В этой игре «бело-синим» предстоит попытаться оформить хороший задел перед выматывающим и долгим перелетом в Азербайджан, где «Карабах» в ответной игре будет чувствовать себя настоящим хозяином.

Чего же ждать от первого поединка «Динамо» и «Карабаха»?

Прежде всего, тренерскому штабу киевской команды предстоит решить проблемы в обороне, которые отчетливо вскрылись в противостояниях с ПАОКом. Если в первом раунде квалификации Лиги Европы «Динамо» в двух матчах против «Университати» из Клужа не пропустило ни одного мяча, то во втором греки отправили в сетку соперника из Украины аж пять голов в двух поединках. Причем моментами оборона «Динамо» действовала настолько безобразно, что все могло завершиться и еще хуже…

Виктор Вацко – голос большого футбола Украины, более 20 лет в спортивной журналистике, около 2000 матчей в комментаторской кабине, бренд-посол лицензированной украинской букмекерской компании BETKING.

«Карабах» в минувшем сезоне как следует пошумел в самом престижном клубном турнире континента – Лиге чемпионов. Команда из Азербайджана впервые в истории этой страны вышла в плей-офф ЛЧ, заняв 22-е место на стадии группового этапа. И пускай в 1/16 финала «Карабах» быстро вылетел от «Ньюкасла» (1:6, 2:3), это вовсе не омрачило знаменательное достижение команды 54-летнего Гурбана Гурбанова.

Яркие еврокубковые выступления «Карабаха» в минувшем сезоне привлекли внимание многих клубов к игрокам этой азербайджанской команды. Летом за 5,5 миллионов евро в «Селтик» был продан центрфорвард Камило Дуран, а за 3 миллиона евро в «Полесье» – вингер Леандро Андраде. Часть полученных средств «Карабах» реинвестировал в новичков, но им пока лишь предстоит сыграться. А один из таковых – центрфорвард Закария Саво – пропустит оба поединка против «Динамо» из-за разрыва мышцы бедра. И это ключевая кадровая потеря «Карабаха», которая способна серьезно сказаться на атакующем потенциале азербайджанцев.

«Карабах» в оперативном порядке пытался подписать еще одного центрфорварда, выбрав таковым Матеуса Салданью, ныне играющего за «Аль-Васл» из ОАЭ. Это именно тот футболист, который в сезоне-2024/25 своими мячами уже причинил ущерб «Динамо», выступая в составе белградского «Партизана». Однако еще одной встречи с «бело-синими» у Салданьи не будет. «Карабах» все-таки не сумел согласовать его трансфер из ОАЭ, и теперь будет рассчитывать на имеющихся в составе футболистов.

Вообще нынешний «Карабах» – это очень мультинациональная команда. Но главный ее козырь – это именно наставник Гурбан Гурбанов. Этот специалист работает с «Карабахом» с 2008 года, входя в мировой топ в списке тренеров с самым долгим сроком работы в одном клубе по состоянию на текущий момент. Именно при Гурбанове «Карабах» превратился в гранда азербайджанского футбола, а затем и оформил ряд еврокубковых достижений. Однако в минувшем сезоне команда Гурбана финишировала второй в национальном чемпионате, пропустив вперед «Сабах», из-за чего осталась без квалификации Лиги чемпионов.

Гурбанов прекрасно знает свою команду, ее сильные и слабые стороны. Он годами выстраивал клуб вместе с его руководством, а потому противостоять такому сопернику для «Динамо», пребывающего в моменте становления новой команды и поиска новых ее лидеров, будет крайне непросто.

Из-за кадровых проблем в атаке в первом матче против «Динамо» «Карабах», очевидно, сделает ставку на быстрые контратаки, не стремясь подолгу контролировать мяч. Для азербайджанцев крайне важно будет не пропустить в Польше, чтобы затем на родном газоне пришлось проще в ответном поединке, где «Карабах» сможет рассчитывать на поддержку своих болельщиков.

Поэтому первая игра во многом сведется к отчаянным попыткам «Динамо» всенепременно забить и «Карабаха» ни в коем случае не пропустить. Говорит ли это о том, что нас ждет зрелищный футбол? Вряд ли… Впрочем, с высокой долей вероятности достичь своего не удастся ни «Динамо», ни «Карабаху». Просто из-за многочисленных индивидуальных ошибок футболистов, которые преследуют обе команды на старте сезона. Так что ставка на «обе забьют» выглядит наиболее логичной. Прямо сейчас на BETKING на это дают коэффициент 1,66.

А для любителей точного счета и большего риска предлагаю присмотреться к коэффициенту 6,0. Его дают, если вы решитесь поставить на ничью 1:1.