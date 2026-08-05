Артем Смоляков рассказал об амбициях Харькова

Украинский защитник Артем Смоляков поделился мыслями о предстоящем сезоне и оценил шансы своей команды побороться за тройку призеров.

– Если говорить о Харькове, то, как считаешь, реально ли команде уже в этом сезоне побороться за медали чемпионата Украины?

– Думаю, это вполне реально. Сейчас у нас очень хорошая конкуренция на каждой позиции и это только повышает уровень команды. На каждом месте есть по одному-два качественных футболиста. Каждый стремится попасть в состав, поэтому все работают еще больше, а команда только прогрессирует.

– О командных целях поговорили. А какие задачи ставишь перед собой лично?

– В моем арендном соглашении есть опция выкупа, поэтому я должен доказать, что меня здесь могут купить. Это нужно подтверждать каждый день – на тренировках и вне футбольного поля. В футболе мелочей не бывает. Нужно постоянно работать, прогрессировать и доказывать, что ты достоин быть игроком этой команды.

Артем Смоляков принадлежит команде МЛС Лос Анджелес, но выступает за ФК Харьков на правах аренды с правом выкупа.