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Италия
05 августа 2026, 10:27 |
425
0

Украинец, о котором говорил Маркевич, перебрался в чемпионат Италии

Сергей Радченко официально присоединился к клубу четвертого дивизиона «Кальви Ноале»

05 августа 2026, 10:27 |
425
0
Украинец, о котором говорил Маркевич, перебрался в чемпионат Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Радченко
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Опытный украинский полузащитник Артем Радченко продолжит карьеру в четвертом дивизионе чемпионата Италии, где будет защищать цвета «Кальви Ноале».

«Технически одаренный и креативный игрок, который способен действовать между линиями, создавая моменты для своих партнеров и добавляя качества в атакующую фазу благодаря своему видению игры, интеллекту и универсальности.П

Приход Артема еще больше укрепляет состав перед предстоящим сезоном, предоставляя тренерскому штабу опытного и талантливого игрока в атакующей линии», – сообщили «Biancocelesti».

Радченко стал героем культового видео, где именитый украинский тренер Мирон Маркевич не сдержал эмоции из-за отсутствия игрока, когда тренировал харьковский «Металлист».

Артем выступал за украинский клуб до 2015 года, после чего перебрался в «Говерлу». После ужгородской команды полузащитник играл за хорватский «Хайдук», «Днепр» Могилев (Беларусь), «Николаев», «Елгаву» (Латвия), «Победу» Днепр, «Фомат Мартин» (Словакия), «Йонаву», «Дайнаву» (оба – Литва), «Хибернианс» (Мальта) и «ТрансИНВЕСТ» (Литва).

С марта по июль 2026 года полузащитник защищал цвета литовского «Тауруса».

ВИДЕО. Эмоции Мирона Маркевича, который не нашел на поле Артема Радченко

ФОТО. Артем Радченко стал игроком итальянского клуба Кальви Ноале

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чемпионат Италии по футболу Серия D Артем Радченко Мирон Маркевич трансферы свободный агент
Николай Тытюк Источник: Instagram
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