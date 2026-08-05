Клубу Второй лиги удалось договориться о сотрудничестве с легендой Динамо

Президент клуба «Вильхивцы» Михаил Цирык рассказал, как удалось договориться о сотрудничестве с легендой киевского «Динамо» Александром Заваровым, который получил должность тренера-консультанта:

«Как состоялось приглашение Александра Заварова? Через моего друга, мы говорили об этом. Он раньше играл за нас, приезжал в составе ветеранской команды «Динамо» с Михайличенко.

Всегда было желание, чтобы Александр Анатольевич подключился к СК «Вильхивцы», вопрос был только в том, чтобы смог совмещать работу с «Динамо».

И когда он пришел к нам, я считаю, что это была правильная идея. Заваров принимает участие в подготовке футболистов, сейчас у нас уже мощный тренерский штаб», – рассказал президент.

В прошлом сезоне команда из Закарпатской области заняла восьмое место в группе второй лиги. Новый сезон «Вильхивцы» начали с поражения от дубля тернопольской «Нивы» – 2:3.