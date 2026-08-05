Ванкувер Уайткепс и Миннесота Юнайтед потерпели сенсационные поражения

В ночь на среду, 5 августа, состоялись шесть матчей Кубка лиг – это ежегодный североамериканский турнир по футболу, который проводится между клубами MLS (США и Канада) и Лиги MX (Мексика).

Главной сенсацией игрового дня стало поражение канадского «Ванкувера Уатйкепс» от мексиканского «Атленте Табаско», который забил единственный гол на 40-й минуте.

Американская «Миннесота Юнайтед» неожиданно уступила «Хуаресу» из Мексики, который дважды огорчил соперника в первом тайме, пропустив при этом всего один раз.

Кубок лиг, первый тур. 5 августа

Коламбус Крю – Атлас – 3:1

Голы: Рувалькаба, 28, Завадски, 45+2, Мендес, 51 – Завадски, 67 (автогол)

Цинциннати – Пачука – 3:1

Голы: Эвандер, 18, Буха, 39, Мбома, 70 – Алькарас, 7

Шарлотт – УНАС Пумас – 3:0

Голы: Бронико, 27, Гудвин, 50, Смаллс, 78 (пен)

Миннесота Юнайтед – Хуарес – 1:2

Голы: Чанкалай, 34 – Кастильо, 22, Эступиньян, 38

Ванкувер Уайткепс – Атланте Табаско – 0:1

Гол: Хулио, 40

Тигрес – Реал Солт-Лейк – 1:1 (пен – 6:5)

Голы: Брунетта, 6 – Руис, 16