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Цинциннати
05.08.2026 02:45 – FT 3 : 1
Пачука
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05 августа 2026, 09:01 |
9
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Ванкувер Уайткепс и Миннесота Юнайтед потерпели сенсационные поражения

В ночь на 5 августа состоялись шесть матчей Кубка лиг между клубами MLS и Мексики

05 августа 2026, 09:01 |
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Ванкувер Уайткепс и Миннесота Юнайтед потерпели сенсационные поражения
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Хуарес
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В ночь на среду, 5 августа, состоялись шесть матчей Кубка лиг – это ежегодный североамериканский турнир по футболу, который проводится между клубами MLS (США и Канада) и Лиги MX (Мексика).

Главной сенсацией игрового дня стало поражение канадского «Ванкувера Уатйкепс» от мексиканского «Атленте Табаско», который забил единственный гол на 40-й минуте.

Американская «Миннесота Юнайтед» неожиданно уступила «Хуаресу» из Мексики, который дважды огорчил соперника в первом тайме, пропустив при этом всего один раз.

Кубок лиг, первый тур. 5 августа

Коламбус Крю – Атлас – 3:1
Голы: Рувалькаба, 28, Завадски, 45+2, Мендес, 51 – Завадски, 67 (автогол)

Цинциннати – Пачука – 3:1
Голы: Эвандер, 18, Буха, 39, Мбома, 70 – Алькарас, 7

Шарлотт – УНАС Пумас – 3:0
Голы: Бронико, 27, Гудвин, 50, Смаллс, 78 (пен)

Миннесота Юнайтед Хуарес – 1:2
Голы: Чанкалай, 34 – Кастильо, 22, Эступиньян, 38

Ванкувер Уайткепс – Атланте Табаско – 0:1
Гол: Хулио, 40

Тигрес – Реал Солт-Лейк – 1:1 (пен – 6:5)
Голы: Брунетта, 6 – Руис, 16

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Kenji Mboma Dem (Цинциннати).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Павел Буха (Цинциннати).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Эвандер Феррейра (Цинциннати).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Адриан Алькарас (Пачука).
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Кубок лиг (MLS) Коламбус Крю Атлас (Мексика) Цинциннати (MLS) Пачука Шарлотт (MLS) УНАМ Пумас Миннесота Юнайтед Хуарес Ванкувер Уайткэпс Атланте Мексика УАНЛ Тигрес Реал Солт-Лейк
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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