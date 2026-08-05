Ванкувер Уайткепс и Миннесота Юнайтед потерпели сенсационные поражения
В ночь на 5 августа состоялись шесть матчей Кубка лиг между клубами MLS и Мексики
В ночь на среду, 5 августа, состоялись шесть матчей Кубка лиг – это ежегодный североамериканский турнир по футболу, который проводится между клубами MLS (США и Канада) и Лиги MX (Мексика).
Главной сенсацией игрового дня стало поражение канадского «Ванкувера Уатйкепс» от мексиканского «Атленте Табаско», который забил единственный гол на 40-й минуте.
Американская «Миннесота Юнайтед» неожиданно уступила «Хуаресу» из Мексики, который дважды огорчил соперника в первом тайме, пропустив при этом всего один раз.
Кубок лиг, первый тур. 5 августа
Коламбус Крю – Атлас – 3:1
Голы: Рувалькаба, 28, Завадски, 45+2, Мендес, 51 – Завадски, 67 (автогол)
Цинциннати – Пачука – 3:1
Голы: Эвандер, 18, Буха, 39, Мбома, 70 – Алькарас, 7
Шарлотт – УНАС Пумас – 3:0
Голы: Бронико, 27, Гудвин, 50, Смаллс, 78 (пен)
Миннесота Юнайтед – Хуарес – 1:2
Голы: Чанкалай, 34 – Кастильо, 22, Эступиньян, 38
Ванкувер Уайткепс – Атланте Табаско – 0:1
Гол: Хулио, 40
Тигрес – Реал Солт-Лейк – 1:1 (пен – 6:5)
Голы: Брунетта, 6 – Руис, 16
События матча
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