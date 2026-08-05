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Лига чемпионов
05 августа 2026, 12:43 | Обновлено 05 августа 2026, 12:48
38
0

Спортинг – Систерс. Квалификация женской ЛЧ. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 5 августа в 15:30 матч квалификации Q2 женской Лиги чемпионов

05 августа 2026, 12:43 | Обновлено 05 августа 2026, 12:48
38
0
Спортинг – Систерс. Квалификация женской ЛЧ. Смотреть онлайн LIVE
ФК Систерс
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Женская команда Систерс Одесса начинает свой путь в женской Лиге чемпионов 2026/27.

В стартовой игре 2-го квалификационного раунда (полуфинал) сыграют Спортинг Лиссабон и Систерс Одесса.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Полуфинальный матч мини-турнира запланирован на 5 августа в 15:30 по киевскому времени.

Мини-турнир четырех команд в квалификации Q2 принимает стадион Sportzentrum Niederösterreich в австрийском городе Санкт-Пельтен (Австрия).

Победитель пары в решающем матче мини-турнира 8 августа сыграет с лучшим в паре Санкт-Пельтен (Австрия) – Янг Бойз (Швейцария).

Победитель мини-турнира выйдет в следующий этап Лиги чемпионов, а команды, занявшие 2-е и 3-е места, перейдут в Кубок Европы (второй по силе евротурнир).

Лига чемпионов 2026/27 (женщины). Квалификация Q2

Путь представителей лиг. Группа 4. Сетка мини-турнира

Спортинг – Систерс. Женская ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Плейер с видеотрансляцией будет добавлен перед началом матча

Инфографика

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Лига чемпионов по футболу среди женщин Спортинг Лиссабон Систерс Одесса смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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