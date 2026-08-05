Спортинг – Систерс. Квалификация женской ЛЧ. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 5 августа в 15:30 матч квалификации Q2 женской Лиги чемпионов
Женская команда Систерс Одесса начинает свой путь в женской Лиге чемпионов 2026/27.
В стартовой игре 2-го квалификационного раунда (полуфинал) сыграют Спортинг Лиссабон и Систерс Одесса.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Полуфинальный матч мини-турнира запланирован на 5 августа в 15:30 по киевскому времени.
Мини-турнир четырех команд в квалификации Q2 принимает стадион Sportzentrum Niederösterreich в австрийском городе Санкт-Пельтен (Австрия).
Победитель пары в решающем матче мини-турнира 8 августа сыграет с лучшим в паре Санкт-Пельтен (Австрия) – Янг Бойз (Швейцария).
Победитель мини-турнира выйдет в следующий этап Лиги чемпионов, а команды, занявшие 2-е и 3-е места, перейдут в Кубок Европы (второй по силе евротурнир).
Лига чемпионов 2026/27 (женщины). Квалификация Q2
Путь представителей лиг. Группа 4. Сетка мини-турнира
Спортинг – Систерс. Женская ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Плейер с видеотрансляцией будет добавлен перед началом матча
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