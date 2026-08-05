ФОТО. Барселона оформила самый дорогой трансфер в истории
Каталонский клуб заплатит за Керолин Николи до 1,5 миллиона евро
Женская команда «Барселоны» официально подписала 26-летнюю нападающую «Манчестер Сити» Керолин Николи.
Сумма трансфера может составить до 1,5 миллиона евро. Это рекордная сделка в истории женской команды каталонского клуба. Ранее «Барселона» не тратила на одну футболистку более миллиона евро.
Керолин стала четвертым летним новичком команды после вратаря Тайлер Маккэми и защитниц Рене ван Астен и Мартины Фернандес.
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Каталонцы активно перестраивают состав после ухода нескольких звезд. Команду покинули Алексия Путельяс, Сальма Паральюэло, Мапи Леон и Она Батлье.
В прошлом сезоне «Барселона» выиграла Лигу чемпионов, чемпионат Испании, Кубок королевы и Суперкубок страны.
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