Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Барселона оформила самый дорогой трансфер в истории
Другие новости
05 августа 2026, 01:40 | Обновлено 05 августа 2026, 01:43
563
1

ФОТО. Барселона оформила самый дорогой трансфер в истории

Каталонский клуб заплатит за Керолин Николи до 1,5 миллиона евро

05 августа 2026, 01:40 | Обновлено 05 августа 2026, 01:43
563
1 Comments
ФОТО. Барселона оформила самый дорогой трансфер в истории
Getty Images/Global Images Ukraine. Керолин Николи
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Женская команда «Барселоны» официально подписала 26-летнюю нападающую «Манчестер Сити» Керолин Николи.

Сумма трансфера может составить до 1,5 миллиона евро. Это рекордная сделка в истории женской команды каталонского клуба. Ранее «Барселона» не тратила на одну футболистку более миллиона евро.

Керолин стала четвертым летним новичком команды после вратаря Тайлер Маккэми и защитниц Рене ван Астен и Мартины Фернандес.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Каталонцы активно перестраивают состав после ухода нескольких звезд. Команду покинули Алексия Путельяс, Сальма Паральюэло, Мапи Леон и Она Батлье.

В прошлом сезоне «Барселона» выиграла Лигу чемпионов, чемпионат Испании, Кубок королевы и Суперкубок страны.

По теме:
«Соцсети – фейк». Судаков показал настоящую вечеринку с Мудриком и Трубиным
ВИДЕО. Три команды и никакого офсайда: что такое OmegaBall
ОФИЦИАЛЬНО. Саудовский клуб купил форварда, которым интересовалось Динамо
фото Барселона трансферы девушки lifestyle
Максим Лапченко Источник: ESPN
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Илья Забарный определился с клубом, в котором начнет новый сезон
Футбол | 04 августа 2026, 16:16 0
Илья Забарный определился с клубом, в котором начнет новый сезон
Илья Забарный определился с клубом, в котором начнет новый сезон

Защитник сборной Украины сыграет в составе ПСЖ за Суперкубок УЕФА и Суперкубок Франции

Моуриньо рубит с плеча. Тренер принял решение, касающееся Лунина
Футбол | 05 августа 2026, 02:32 0
Моуриньо рубит с плеча. Тренер принял решение, касающееся Лунина
Моуриньо рубит с плеча. Тренер принял решение, касающееся Лунина

Клуб покинет тренер вратарей Луис Льопис

Камбек Элины. Свитолина начала супертурнир в Торонто с непростой победы
Теннис | 04.08.2026, 20:59
Камбек Элины. Свитолина начала супертурнир в Торонто с непростой победы
Камбек Элины. Свитолина начала супертурнир в Торонто с непростой победы
Победитель боя Усик – Уайлдер получит историческую награду
Бокс | 04.08.2026, 04:44
Победитель боя Усик – Уайлдер получит историческую награду
Победитель боя Усик – Уайлдер получит историческую награду
Футболиста, которого ждут в сборной Украины, хотят купить Челси и Ман Сити
Футбол | 04.08.2026, 08:47
Футболиста, которого ждут в сборной Украины, хотят купить Челси и Ман Сити
Футболиста, которого ждут в сборной Украины, хотят купить Челси и Ман Сити
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
бля.....
Ответить
-1
Популярные новости
Забарный отправится в Испанию, где попытается завоевать очередной трофей
Забарный отправится в Испанию, где попытается завоевать очередной трофей
03.08.2026, 11:11 5
Футбол
Усик ответил Чисоре, который назвал его уродом и уехал в россию
Усик ответил Чисоре, который назвал его уродом и уехал в россию
03.08.2026, 09:15 2
Бокс
Известный украинский клуб может вернуться в профессиональный футбол
Известный украинский клуб может вернуться в профессиональный футбол
03.08.2026, 10:21
Футбол
Шахтер захватил лидерство. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после тура 1
Шахтер захватил лидерство. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после тура 1
04.08.2026, 06:23 15
Футбол
Поставлена точка в трансфере Цыганкова в известный клуб Ла Лиги
Поставлена точка в трансфере Цыганкова в известный клуб Ла Лиги
03.08.2026, 09:59 3
Футбол
Суркис принял решение по тренеру после фиаско от ПАОКа
Суркис принял решение по тренеру после фиаско от ПАОКа
03.08.2026, 07:17 32
Футбол
Уайлдер выдвинул Усику условие для грандиозного боя
Уайлдер выдвинул Усику условие для грандиозного боя
04.08.2026, 03:44 8
Бокс
Усик вызвал настоящий переполох. WBO приняла решение по украинцу
Усик вызвал настоящий переполох. WBO приняла решение по украинцу
04.08.2026, 08:05 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем