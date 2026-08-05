Стала известна соперница Костюк в третьем раунде турнира WTA 1000 в Торонто

Украинская теннисистка Марта Костюк получила соперницу в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Торонто, Канада.

Марта, которая посеяна под 19-м номером, сыграет против бывшей пятой ракетки мира и чемпионки Australian Open 2025 Мэдисон Киз (США, WTA 23), которая во втором раунде выбила Антонию Ружич (Хорватия, WTA 56) за 1 час и 22 минуты.

WTA 1000 Торонто. Хард, 1/32 финала

Антония Ружич (Хорватия) – Мэдисон Киз (США) [19] – 1:6, 2:6

Киз провела второе очное противостояние против Ружич. В мае 2026 года Мэдисон одолела Антонию на Ролан Гаррос.

Костюк и Киз ранее играли друг с другом дважды. Марта дважды проиграла американке – в 2023 и 2024 годах украинка уступила Мэдисон на Уимблдоне.

Костюк стартовала в Торонто с победы над Кэтрин Себов в двух сетах.