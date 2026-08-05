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  4. Стала известна соперница Костюк в третьем раунде турнира WTA 1000 в Торонто
WTA
05 августа 2026, 00:57 | Обновлено 05 августа 2026, 01:23
227
0

Стала известна соперница Костюк в третьем раунде турнира WTA 1000 в Торонто

Марта встретится с Мэдисон Киз – американка разгромила Антонию Ружич

05 августа 2026, 00:57 | Обновлено 05 августа 2026, 01:23
227
0
Стала известна соперница Костюк в третьем раунде турнира WTA 1000 в Торонто
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэдисон Киз
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Украинская теннисистка Марта Костюк получила соперницу в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Торонто, Канада.

Марта, которая посеяна под 19-м номером, сыграет против бывшей пятой ракетки мира и чемпионки Australian Open 2025 Мэдисон Киз (США, WTA 23), которая во втором раунде выбила Антонию Ружич (Хорватия, WTA 56) за 1 час и 22 минуты.

WTA 1000 Торонто. Хард, 1/32 финала

Антония Ружич (Хорватия) – Мэдисон Киз (США) [19] – 1:6, 2:6

Киз провела второе очное противостояние против Ружич. В мае 2026 года Мэдисон одолела Антонию на Ролан Гаррос.

Костюк и Киз ранее играли друг с другом дважды. Марта дважды проиграла американке – в 2023 и 2024 годах украинка уступила Мэдисон на Уимблдоне.

Костюк стартовала в Торонто с победы над Кэтрин Себов в двух сетах.

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Мэдисон Киз Марта Костюк WTA Торонто
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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