ВИДЕО. Три команды и никакого офсайда: что такое OmegaBall

В мире набирает популярность OmegaBall – необычная версия футбола, в которой одновременно соревнуются сразу три команды.

Матчи проходят на круглом поле диаметром около 55 метров. На нем расположены трое ворот, а каждая команда состоит из пяти игроков – вратаря и четырех полевых футболистов. Коллективы защищают собственные ворота и могут забивать любому из двух соперников.

В OmegaBall нет офсайдов и угловых ударов. После пропущенного мяча вратарь должен возобновить игру в течение пяти секунд, поэтому команды часто сразу организовывают быстрые контратаки. За автогол у коллектива снимают одно очко.

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Матч длится 39 минут и состоит из трех периодов по 13 минут. Победителем становится команда, которая забила больше всего голов.

Первый матч в этом формате состоялся в США в 2020 году. Позже турниры по OmegaBall начали проводить не только в Америке, но и в Европе, Африке и Азии.