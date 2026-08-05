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05 августа 2026, 00:03 | Обновлено 05 августа 2026, 00:06
222
0

ВИДЕО. Три команды и никакого офсайда: что такое OmegaBall

Необычный формат футбола гарантирует хаос, быстрые контратаки и большое количество голов

05 августа 2026, 00:03 | Обновлено 05 августа 2026, 00:06
222
0
ВИДЕО. Три команды и никакого офсайда: что такое OmegaBall
ФОТО: Omegaball
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В мире набирает популярность OmegaBall – необычная версия футбола, в которой одновременно соревнуются сразу три команды.

Матчи проходят на круглом поле диаметром около 55 метров. На нем расположены трое ворот, а каждая команда состоит из пяти игроков – вратаря и четырех полевых футболистов. Коллективы защищают собственные ворота и могут забивать любому из двух соперников.

В OmegaBall нет офсайдов и угловых ударов. После пропущенного мяча вратарь должен возобновить игру в течение пяти секунд, поэтому команды часто сразу организовывают быстрые контратаки. За автогол у коллектива снимают одно очко.

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Матч длится 39 минут и состоит из трех периодов по 13 минут. Победителем становится команда, которая забила больше всего голов.

Первый матч в этом формате состоялся в США в 2020 году. Позже турниры по OmegaBall начали проводить не только в Америке, но и в Европе, Африке и Азии.

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Максим Лапченко Источник: ESPN
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