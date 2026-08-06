В Испании сообщили, какой клуб намерен приобрести Забарного

Английский «Ливерпуль» вновь включился в борьбу за центрального защитника «ПСЖ» Илью Забарного.

По информации испанского издания Fichajes, мерсисайдский клуб возобновил переговоры с представителями 23-летнего украинца, рассматривая его как одного из главных кандидатов на усиление центра обороны перед закрытием летнего трансферного окна.

Сообщается, что главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола попросил руководство клуба подписать ещё одного центрального защитника. Именно Ираола в своё время был наставником Забарного в «Борнмуте».

В последние дни стороны продолжили обсуждение возможного перехода. В то же время в «ПСЖ» не намерены продавать украинца по заниженной цене. Парижане рассчитывают получить не менее 57 миллионов фунтов стерлингов — именно столько клуб потратил на трансфер защитника из «Борнмута».

Отмечается, что новый раунд переговоров запланирован на первую неделю августа. Если «Ливерпуль» решит оформить трансфер, клубу придётся сделать официальное предложение, максимально приближённое к финансовым требованиям чемпиона Франции.