Илья ЗАБАРНЫЙ: «Это самый большой, самый лучший клуб в мире»

Украинский центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Илья Забарный дал обширное интервью клубной пресс-службе.

– Илья, ты официально присоединился к «Пари Сен-Жермен» почти ровно год назад, а точнее – 12 августа 2025 года. Какие воспоминания остались у тебя об этом моменте?

– Это, конечно, был особенный момент. Когда начинаешь новый этап в своей жизни, ты подходишь к нему с большим количеством положительных эмоций. Мне на ум приходят положительные воспоминания. Думаю, это лучшее чувство, которое только может быть. Когда ты приезжаешь и видишь столько замечательных людей, которые тебя поддерживают, помогают, потому что знают, как трудно приехать в новый клуб и адаптироваться. Я действительно чувствую, что все мне помогали, общались со мной... Это действительно приятно — чувствовать такое. Это замечательно!

– Мог ли ты представить, что переживешь столько эмоций... и выиграешь все эти титулы?

– Я присоединился к великому клубу. Крупнейшего, лучшего клуба мира. Быть здесь – это невероятно, и это большая ответственность. Я доволен, потому что для меня это шаг вперёд – как для меня лично, так и с точки зрения моих ощущений. Думаю, команда провела очень удачный сезон и многого добилась. Даже не говоря о трофеях, а именно как коллектив. Мы многого добились вместе, и я вижу, как мы, в конечном итоге, развились. Это самое главное, ведь футбол — именно такой. Можно выигрывать, можно проигрывать. Самое главное — то, как мы вместе справляемся со всем этим. Поэтому нужно просто сохранять спокойствие и иметь правильный настрой, чтобы преодолеть все испытания. Нужно просто продолжать работать так же упорно, как и раньше.

– С высоты прошедшего времени, как ты воспринимал путь к победе в Лиге чемпионов УЕФА?

– Это действительно трудно осознать! Это действительно произошло? Или я до сих пор не сплю? Это не сон? Думаю, это именно такое ощущение. Конечно, это огромная гордость, большое достижение. Нужно осознавать, что это великий момент, и оставаться на земле, потому что мы достигли цели, и это может быстро пройти. Может казаться, будто ты летишь, но нужно вернуться на землю.

– Через два месяца часть команды вернулась на базу «ПСЖ». Как прошло возобновление тренировок?

– Было приятно снова увидеть всех… Ну, не всех, но весь тренерский штаб, ведь некоторые игроки, конечно, ещё в отпуске из-за чемпионата мира. Вернуться в тренировочный центр – это действительно приятно. Это замечательно. Думаю, вернуться и чувствовать себя хорошо – это самое главное. Ты этого ждёшь, мечтаешь об этом моменте, и это просто замечательно. Мне этого очень не хватало! Атмосфера, раздевалка, тренировки… даже если мы только начали и некоторые технические аспекты футбола ещё не отточены, это всё равно приятно! Мы просто наслаждаемся этим. Это супер.

– На каких аспектах ты сосредотачиваешься особенно?

– Думаю, нужно восстановить физическую форму, движения тела, простые пасы... Мы давно не тренировались. Поэтому нужно постепенно набирать форму и быть готовыми к матчам, ведь они приближаются.

– Какое настроение царит в команде накануне Суперкубка УЕФА?

– Это финал, матч, который нужно выиграть. Думаю, мы останемся собой, ведь это наш стиль игры, и посмотрим, что из этого получится. Таков уж футбол: можно выиграть, можно проиграть. Но я вижу нашу команду как сплочённый коллектив, сильную команду. Конечно, мы очень хотим выиграть этот трофей. Мы подходим к этому матчу все вместе, и посмотрим, что из этого получится.

– Далее на очереди – Суперкубок Франции против «Ланса». Являются ли два финала подряд за четыре дня лучшим способом сохранить импульс прошлого сезона?

– Да, безусловно! Ведь финал бывает не так часто в жизни. Так что это действительно большая ответственность. Нам просто нужно оставаться сосредоточенными и готовыми. Начать сезон с двух важных матчей – это отличная подготовка. После этого матча начнется чемпионат, и мы будем готовы, это точно.

– А в более общем плане, какие амбиции на этот новый сезон?

– Просто выиграть всё! Вот и всё. Всё возможно, нужно сосредоточиться на каждом матче, шаг за шагом, на каждом трофее, и стараться выиграть всё.

– Напоследок, несколько слов для болельщиков «Пари Сен-Жермен»?

– Честно говоря, прежде всего, они невероятные! Они поддерживают нас везде. Когда мы играем на выезде, они так громко болеют, у них такая энергия... и они передают её нам! Это создает вокруг нас невероятную атмосферу. Это просто… Вау! Мои первые шаги на «Парк де Пренс» были невероятными. Они действительно тепло меня приняли, и это очень подняло мне настроение. Это действительно фантастические болельщики, бесспорно лучшие.