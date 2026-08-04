Стартовал раунд Q3 Лиги конференций. Команда из Латвии одержала победу
Ауда Кекава нанесла минимальное поражение Динамо Тирана из Албании
4 августа состоялся первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций 2026/27.
Латвийская Ауда в Риге на стадионе Сконто одолела албанское Динамо Тирана со счетом 1:0.
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Встреча проходила при заметном преимуществе хозяев. Решающий момент произошел на 68-й минуте, когда сенегальский форвард Бартелеми Дьедью после передачи Эдуардса Дашкевичса отправил мяч в сетку.
На 71-й минуте защитник гостей Фабьян Перндреца получил вторую желтую карточку и оставил Динамо Тирана в меньшинстве. Несмотря на численное преимущество, Ауда не сумела изменить счет на табло (1:0).
Ответный матч состоится 13 августа в албанском Эльбасане. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в раунд Q4 квалификации Лиги конференций.
🏆 Лига конференций 2026/27. Квалификация Q3
Первый матч. 4 августа, Рига (Латвия), стадион Сконто
Ауда Кекава (Латвия) – Динамо Тирана (Албания) – 1:0
Гол: Бартелеми Дьедью, 68
Удаление: Фабьян Перндреца, 71 (Динамо Тирана)
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