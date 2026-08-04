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  4. Стартовал раунд Q3 Лиги конференций. Команда из Латвии одержала победу
Лига конференций
Ауда
04.08.2026 19:00 – FT 1 : 0
Динамо (Тирана)
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Лига конференций
04 августа 2026, 23:47 | Обновлено 05 августа 2026, 00:11
69
0

Стартовал раунд Q3 Лиги конференций. Команда из Латвии одержала победу

Ауда Кекава нанесла минимальное поражение Динамо Тирана из Албании

04 августа 2026, 23:47 | Обновлено 05 августа 2026, 00:11
69
0
Стартовал раунд Q3 Лиги конференций. Команда из Латвии одержала победу
ФК Ауда
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4 августа состоялся первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций 2026/27.

Латвийская Ауда в Риге на стадионе Сконто одолела албанское Динамо Тирана со счетом 1:0.

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Встреча проходила при заметном преимуществе хозяев. Решающий момент произошел на 68-й минуте, когда сенегальский форвард Бартелеми Дьедью после передачи Эдуардса Дашкевичса отправил мяч в сетку.

На 71-й минуте защитник гостей Фабьян Перндреца получил вторую желтую карточку и оставил Динамо Тирана в меньшинстве. Несмотря на численное преимущество, Ауда не сумела изменить счет на табло (1:0).

Ответный матч состоится 13 августа в албанском Эльбасане. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в раунд Q4 квалификации Лиги конференций.

🏆 Лига конференций 2026/27. Квалификация Q3

Первый матч. 4 августа, Рига (Латвия), стадион Сконто

Ауда Кекава (Латвия) – Динамо Тирана (Албания) – 1:0

Гол: Бартелеми Дьедью, 68

Удаление: Фабьян Перндреца, 71 (Динамо Тирана)

Инфографика

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Лига конференций Ауда Кекава Динамо Тирана
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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