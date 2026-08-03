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Ауда
04.08.2026 19:00 - : -
Динамо (Тирана)
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Лига конференций
03 августа 2026, 22:46 | Обновлено 03 августа 2026, 22:54
19
0

Ауда – Динамо Сити. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛК

Матч начнется 4 августа в 19:00 по Киеву

03 августа 2026, 22:46 | Обновлено 03 августа 2026, 22:54
19
0
Ауда – Динамо Сити. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛК
ФК Ауда
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Во вторник, 4 августа, состоится поединок 3-го квалификационного раунда Лиги конференций между «Аудой» и «Динамо Сити». По киевскому времени игра начнется в 19:00.

Ауда

Текущий сезон чемпионата Латвии проходит для клуба вполне неплохо. За 23 поединка национальной лиги «Ауди» удалось набрать 43 очка, благодаря которым она занимает 3-ю строчку турнирной таблицы. Хотя расстояние от лидеров уже очень серьезное – 18 зачетных пунктов.

В Кубке Латвии команда квалифицировалась в четвертьфинал, где будет играть против «Гробини» и попытаться защитить прошлогодний титул. Кроме того, в предыдущем квалификационном раунде Лиги конференций клуб обыграл «Стяуа Бухарест» с общим счетом 7:3.

Динамо Сити

Предыдущий сезон чемпионата Албании для «Динамо» оказался не слишком удачным. По его итогам коллектив оказался только на 4-й строчке общего зачета, отстав от чемпиона, «Эгнатии», на 10 очков. Однако в национальном кубке дела сложились лучше – «Динамо» обыграло ту же «Эгнатию» в финале со счетом 3:2.

В квалификации Лиги конференций албанцы уже одолели казахский ФК Астана (с общим счетом 4:2) и словенский Алюминий (4:1 по итогам 2-х матчей).

Личные встречи

Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.39 для "Ауды" и 2.89 для «Динамо». А какой прогноз выбрать — решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Прогноз Sport.ua
Ауда
4 августа 2026 -
19:00
Динамо (Тирана)
Тотал больше 2 1.57 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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