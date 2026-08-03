Во вторник, 4 августа, состоится поединок 3-го квалификационного раунда Лиги конференций между «Аудой» и «Динамо Сити». По киевскому времени игра начнется в 19:00.



Ауда



Текущий сезон чемпионата Латвии проходит для клуба вполне неплохо. За 23 поединка национальной лиги «Ауди» удалось набрать 43 очка, благодаря которым она занимает 3-ю строчку турнирной таблицы. Хотя расстояние от лидеров уже очень серьезное – 18 зачетных пунктов.



В Кубке Латвии команда квалифицировалась в четвертьфинал, где будет играть против «Гробини» и попытаться защитить прошлогодний титул. Кроме того, в предыдущем квалификационном раунде Лиги конференций клуб обыграл «Стяуа Бухарест» с общим счетом 7:3.



Динамо Сити



Предыдущий сезон чемпионата Албании для «Динамо» оказался не слишком удачным. По его итогам коллектив оказался только на 4-й строчке общего зачета, отстав от чемпиона, «Эгнатии», на 10 очков. Однако в национальном кубке дела сложились лучше – «Динамо» обыграло ту же «Эгнатию» в финале со счетом 3:2.



В квалификации Лиги конференций албанцы уже одолели казахский ФК Астана (с общим счетом 4:2) и словенский Алюминий (4:1 по итогам 2-х матчей).



Личные встречи



Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.



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