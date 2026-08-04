ВИДЕО. Роналду прибыл в Аль-Наср и познакомился с тренером
Криштиану Роналду вернулся из отпуска
Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду прибыл на сбор команды после чемпионата мира 2026 года и отпуска.
41-летний португалец тепло поприветствовал партнеров перед товарищеским матчем с «Альмерией», а также впервые побеседовал с новым главным тренером команды Анге Постекоглу.
Роналду играет в «Аль-Насре» с начала 2023 года.
ВИДЕО. Роналду прибыл в Аль-Наср и познакомился с тренером
🚨BREAKING: Cristiano Ronaldo meets with new Al Nassr head coach Ange Postecoglou for the very first time. pic.twitter.com/aye9YqdHTw— Polymarket Sports (@PolymarketSport) August 4, 2026
🚨NEW: Cristiano Ronaldo greets the squad prior to Al Nassr’s friendly clash against Almería. pic.twitter.com/4eJnV1bzUt— Polymarket Sports (@PolymarketSport) August 4, 2026
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