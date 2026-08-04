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  4. ВИДЕО. Роналду прибыл в Аль-Наср и познакомился с тренером
Саудовская Аравия
04 августа 2026, 21:18 |
653
0

ВИДЕО. Роналду прибыл в Аль-Наср и познакомился с тренером

Криштиану Роналду вернулся из отпуска

04 августа 2026, 21:18 |
653
0
ВИДЕО. Роналду прибыл в Аль-Наср и познакомился с тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
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Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду прибыл на сбор команды после чемпионата мира 2026 года и отпуска.

41-летний португалец тепло поприветствовал партнеров перед товарищеским матчем с «Альмерией», а также впервые побеседовал с новым главным тренером команды Анге Постекоглу.

Роналду играет в «Аль-Насре» с начала 2023 года.

ВИДЕО. Роналду прибыл в Аль-Наср и познакомился с тренером

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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Ангелос Постекоглу чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Руслан Полищук Источник
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