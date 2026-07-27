Криштиану Роналду планирует стать владельцем именитого английского клуба

Форвард саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду может приобрести контрольный пакет акций английского «Манчестер Юнайтед».

Опытный 41-летний футболист сообщил, что хотел бы стать владельцем одного из самых титулованных клубов Туманного Альбиона, чтобы изменить ситуацию внутри «красных дьяволов»:

«Если я стану владельцем «Манчестер Юнайтед», я изменю все, что считаю необходимым. Я все еще очень молод, но запомните мои слова – я буду владельцем большого клуба», – заинтриговал нападающий.

В прошлом сезоне Роналду провел 37 матчей, в которых забил 30 голов и отдал пять результативных передач. Контракт португальца с саудовским «Аль-Насром» истекает в июне 2027 года.

Криштиану защищал цвета «красных дьяволов» с августа 2003-го по июль 2009-го и с августа 2021-го по ноябрь 2022 года, где провел 346 игр, записав на свой счет 145 результативных ударов и 73 ассиста.