Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Криштиану Роналду планирует стать владельцем именитого английского клуба
Англия
27 июля 2026, 02:27 |
155
0

Криштиану Роналду планирует стать владельцем именитого английского клуба

Именитый португальский футболист рассматривает возвращение в «Манчестер Юнайтед»

27 июля 2026, 02:27 |
155
0
Криштиану Роналду планирует стать владельцем именитого английского клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Форвард саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду может приобрести контрольный пакет акций английского «Манчестер Юнайтед».

Опытный 41-летний футболист сообщил, что хотел бы стать владельцем одного из самых титулованных клубов Туманного Альбиона, чтобы изменить ситуацию внутри «красных дьяволов»:

«Если я стану владельцем «Манчестер Юнайтед», я изменю все, что считаю необходимым. Я все еще очень молод, но запомните мои слова – я буду владельцем большого клуба», – заинтриговал нападающий.

В прошлом сезоне Роналду провел 37 матчей, в которых забил 30 голов и отдал пять результативных передач. Контракт португальца с саудовским «Аль-Насром» истекает в июне 2027 года.

Криштиану защищал цвета «красных дьяволов» с августа 2003-го по июль 2009-го и с августа 2021-го по ноябрь 2022 года, где провел 346 игр, записав на свой счет 145 результативных ударов и 73 ассиста.

По теме:
ФОТО. Роналду получил новую работу – сыграет в сериале вместе с Анри
Ян Диоманде доволен, что отказал Челси
Арсенал готов предложить Винисиусу самую высокую зарплату в истории клуба
чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турки Аль-Шейх отреагировал на безумную победу Хижняка нокаутом
Бокс | 26 июля 2026, 11:07 0
Турки Аль-Шейх отреагировал на безумную победу Хижняка нокаутом
Турки Аль-Шейх отреагировал на безумную победу Хижняка нокаутом

Украинец остановил соперника во втором раунде

Сборная Украины победила Италию и стала чемпионами Европы!
Футбол | 26 июля 2026, 02:27 8
Сборная Украины победила Италию и стала чемпионами Европы!
Сборная Украины победила Италию и стала чемпионами Европы!

«Сине-желтые» одолели соперника со счетом 3:1 и стали обаладателями золотых наград

Суперкамбек. Рома с Довбиком в составе упустила перевес в три мяча
Футбол | 26.07.2026, 20:37
Суперкамбек. Рома с Довбиком в составе упустила перевес в три мяча
Суперкамбек. Рома с Довбиком в составе упустила перевес в три мяча
ФОТО. Девушка Мудрика покорила сеть откровенным образом
Футбол | 27.07.2026, 00:37
ФОТО. Девушка Мудрика покорила сеть откровенным образом
ФОТО. Девушка Мудрика покорила сеть откровенным образом
Лицо и эмоции Усика после сенсационной победы Хижняка нокаутом
Бокс | 26.07.2026, 08:32
Лицо и эмоции Усика после сенсационной победы Хижняка нокаутом
Лицо и эмоции Усика после сенсационной победы Хижняка нокаутом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Конфликт в Испании. Виктор Цыганков поставил ультиматум Жироне
Конфликт в Испании. Виктор Цыганков поставил ультиматум Жироне
25.07.2026, 12:12 38
Футбол
Шахтер узнал ужасную новость перед началом Лиги чемпионов
Шахтер узнал ужасную новость перед началом Лиги чемпионов
25.07.2026, 07:06 14
Футбол
Джошуа победил Пренгу. Однако вопросов стало больше
Джошуа победил Пренгу. Однако вопросов стало больше
26.07.2026, 13:08 5
Бокс
Энтони Джошуа – Кристиан Пренга. Видео нокаута
Энтони Джошуа – Кристиан Пренга. Видео нокаута
26.07.2026, 02:25
Бокс
ФОТО. 23 млн человек требуют пожизненно отстранить Аргентину от ЧМ
ФОТО. 23 млн человек требуют пожизненно отстранить Аргентину от ЧМ
25.07.2026, 01:07 31
Футбол
Месси окончательно определился с будущим после поражения в финале ЧМ-2026
Месси окончательно определился с будущим после поражения в финале ЧМ-2026
25.07.2026, 07:02 2
Футбол
Энтони Джошуа – Кристиан Пренга. Все результаты шоу в Саудовской Аравии
Энтони Джошуа – Кристиан Пренга. Все результаты шоу в Саудовской Аравии
26.07.2026, 09:22
Бокс
Нокаут на глазах Усика! Хижняк уничтожил соперника на шоу Джошуа
Нокаут на глазах Усика! Хижняк уничтожил соперника на шоу Джошуа
25.07.2026, 19:40 19
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем