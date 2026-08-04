«Сами отдали этот матч». Игрок Черноморца – о поражении от Полесья

Полузащитник «Черноморца» Артур Авагимян прокомментировал поражение от «Полесья» (1:2) в матче первого тура УПЛ.

«Очень сложная игра, много действовали в обороне. Соперник хорошо подготовлен, непросто было играть против них. Жаль, что в атаке у нас сегодня игра не получилась.

Обидное поражение. Мы вели в счёте, но сами отдали этот матч и, наверное, сами его проиграли.

В позиционной игре мы почти не проявили себя. У нас не получались позиционные атаки, не держался мяч. С таким соперником, в составе которого есть квалифицированные исполнители, очень сложно постоянно действовать в обороне. Наверное, поэтому они и навязали свою игру», – подытожил Авагимян.