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  4. «Сами отдали этот матч». Игрок Черноморца – о поражении от Полесья
Украина. Премьер лига
04 августа 2026, 19:49 |
173
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«Сами отдали этот матч». Игрок Черноморца – о поражении от Полесья

Артур Авагимян подвел итоги матча с «волками»

04 августа 2026, 19:49 |
173
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«Сами отдали этот матч». Игрок Черноморца – о поражении от Полесья
ФК Черноморец. Артур Авагимян
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Полузащитник «Черноморца» Артур Авагимян прокомментировал поражение от «Полесья» (1:2) в матче первого тура УПЛ.

«Очень сложная игра, много действовали в обороне. Соперник хорошо подготовлен, непросто было играть против них. Жаль, что в атаке у нас сегодня игра не получилась.

Обидное поражение. Мы вели в счёте, но сами отдали этот матч и, наверное, сами его проиграли.

В позиционной игре мы почти не проявили себя. У нас не получались позиционные атаки, не держался мяч. С таким соперником, в составе которого есть квалифицированные исполнители, очень сложно постоянно действовать в обороне. Наверное, поэтому они и навязали свою игру», – подытожил Авагимян.

Следующий матч «Черноморец» сыграет в субботу, 8 августа, когда в рамках второго тура УПЛ примет в Одессе «Колос». Начало игры запланировано на 13:00 по киевскому времени.

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Артур Авагимян Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Полесье Житомир Черноморец - Полесье
Иван Чирко Источник: ФК Черноморец
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дома надо играть 1 номером а ГРИ этого не понимает поэтому и проиграли --он ещё не может определится составом  ставит кого  попало не верю я ГРИ много говорит а работы не видно --Кучер был лучше
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