Олимпиакос Пирей

4 августа на Георгиос Караискакис пройдет первый матч 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Олимпиакос встретится с НЕК. Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Олимпиакос

Команда относится к числу местных грандов. Но особняком стоит успех 2024-го года. Тогда Мендилибар, только появившись в Греции в разгар сезона, ухитрился выиграть Лигу конференций. Впервые в истории не только своих новых подопечных, но и всей страны! А по итогам Суперлиги 2024/2025 титул получилось вернуть в Пирей!

Но его потом не удалось удержать. Чуть сильнее в первенстве страны проявил себя старый соперник, АЕК из соседних Афин, так что в итоге ограничились вторыми местом. Пока что старые заслуги позволили испанцу сохранить пока что тренерский пост - но все прекрасно знают, как вспыльчив и нетерпелив владелец, Маринакис. Но пока что он даже укрепил состав своего детища, перебросив сюда пару игроков из другого свое проекта, Ноттингем Форест.

НЕК

Клуб скромен, хотя и имеет долгую историю. Но немалую ее часть приходилось проводить на уровне второго дивизиона страны. А если и выходили в Эредивизию, то или боролись там за выживание, или максимум болтались среди середняков.

Прорыв случился при Дирке Схрейдере, что занял тренерский пост год назад. С ним не просто прибавили, но, опередив на пару очков кризисный Аякс, и минимально обойдя куда более опытный Твенте, выскочки из Неймегена смогли замкнуть в итоговой таблице топ-три. Правда, залогом того успеха были голы и передачи Онала, что уже в Лилле. Вырученные за него деньги помогли заманить в команду, в том числе, Тадича и Мора, есть и другие хорошие новички, от Схюрса и до Сирхейса, но посмотрим, что они все покажут в официальных поединках - товарищеские не все, мягко говоря, получились.

Статистика личных встреч

В позапрошлом году для команд организовывали товарищеский поединок, и его уверенно, 2-0, выигрывали греки.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что снова получится выиграть у хозяев арены. Можно поставить на их победу с форой -1 гол (коэффициент - 1,88).