Футболист, в которого поверил Шовковский, может покинуть Динамо

Центральный защитник киевского «Динамо» Алиу Тиаре может сменить клуб уже в ближайшее время. Интерес к 22-летнему сенегальцу проявляет румынская «Университатя» из Крайовы.

По информации Fanatik, румынский клуб уже направил «Динамо» официальное предложение о трансфере футболиста. При этом финансовые условия потенциальной сделки пока не раскрываются.

По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость Тиаре составляет около 1 миллиона евро.

Сенегальский центральный защитник присоединился к «Динамо» в сентябре 2025 года. В нынешнем сезоне он принял участие лишь в одном матче за первую команду киевлян и регулярно выходил на поле только при бывшем тренере Игоре Костюке.