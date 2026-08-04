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Украина. Премьер лига
04 августа 2026, 20:22 |
1030
3

Футболист, в которого поверил Шовковский, может покинуть Динамо

Тиаре получил предложение из Румынии

04 августа 2026, 20:22 |
1030
3 Comments
Футболист, в которого поверил Шовковский, может покинуть Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Алиу Тиаре
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Центральный защитник киевского «Динамо» Алиу Тиаре может сменить клуб уже в ближайшее время. Интерес к 22-летнему сенегальцу проявляет румынская «Университатя» из Крайовы.

По информации Fanatik, румынский клуб уже направил «Динамо» официальное предложение о трансфере футболиста. При этом финансовые условия потенциальной сделки пока не раскрываются.

По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость Тиаре составляет около 1 миллиона евро.

Сенегальский центральный защитник присоединился к «Динамо» в сентябре 2025 года. В нынешнем сезоне он принял участие лишь в одном матче за первую команду киевлян и регулярно выходил на поле только при бывшем тренере Игоре Костюке.

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Алиу Тиаре Динамо Киев Университатя Крайова трансферы УПЛ трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: Fanatik.ro
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Комментарии 3
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А Бленуце їм не потрібен?
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+1
при чем это лучший защитник Динамо. Да и вообще наверное второй по индивидуальному уровню футболист Динамо после Пономаренко, если не считать пенсионера Ярмоленко.
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+1
Поки що його нема ким замінити. Бо на лавці також має сидіти заміна для Михавка.
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0
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