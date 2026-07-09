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  4. Источник: футболист Динамо поставил на себе крест и больше не сыграет
Украина. Премьер лига
09 июля 2026, 09:04 |
4706
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Источник: футболист Динамо поставил на себе крест и больше не сыграет

Тиаре допустил ряд ошибок на тренировочных сборах

09 июля 2026, 09:04 |
4706
1 Comments
Источник: футболист Динамо поставил на себе крест и больше не сыграет
Getty Images/Global Images Ukraine. Алиу Тиаре
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Журналист Александр Новак жестко оценил игру защитника «Динамо» Алиу Тиаре после контрольного матча против венского «Рапида».

По мнению обозревателя, защитники киевского клуба допустили слишком много ошибок, а выступление Тиаре может серьезно повлиять на его дальнейшие перспективы в команде.

«В матче против «Рапида» защитники «Динамо» наварили на несколько матчей вперед. Именно в этой встрече Тиаре окончательно поставил крест на своих перспективах в команде. Не исключаю, что после этого он больше не сыграет за «Динамо» в официальных матчах», – сказал Новак.

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Алиу Тиаре Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: FootballHub
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Комментарии 1
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цілком можливо, що  дійсно сенегалець всьо. Треба пробувати Дикого на цю позицію.
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