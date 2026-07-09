Источник: футболист Динамо поставил на себе крест и больше не сыграет
Тиаре допустил ряд ошибок на тренировочных сборах
Журналист Александр Новак жестко оценил игру защитника «Динамо» Алиу Тиаре после контрольного матча против венского «Рапида».
По мнению обозревателя, защитники киевского клуба допустили слишком много ошибок, а выступление Тиаре может серьезно повлиять на его дальнейшие перспективы в команде.
«В матче против «Рапида» защитники «Динамо» наварили на несколько матчей вперед. Именно в этой встрече Тиаре окончательно поставил крест на своих перспективах в команде. Не исключаю, что после этого он больше не сыграет за «Динамо» в официальных матчах», – сказал Новак.
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