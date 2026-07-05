Костюк не рассчитывает на футболиста Динамо, который играл при Шовковском
Будущее Тиаре – неопределенно, а вот на Шолу рассчитывают
Киевское «Динамо» определилось с судьбой африканских легионеров после летних сборов в Австрии.
Как отмечает источник, будущее 22-летнего сенегальского защитника Алиу Тиаре туманно, в клубе недовольны его игрой. В то же время главный тренер «Динамо» Игорь Костюк рассчитывает на вингера Шолу Огундану, который начнет следующий сезон в Киеве.
Ранее сообщалось, что бывший президент киевского «Динамо» Григорий Суркис полностью поддерживает Игоря Костюка и считает, что он должен тренировать команду в следующем сезоне, однако окончательное решение принимает Игорь Суркис.
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