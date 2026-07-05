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  4. Костюк не рассчитывает на футболиста Динамо, который играл при Шовковском
Украина. Премьер лига
05 июля 2026, 07:22 |
2364
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Костюк не рассчитывает на футболиста Динамо, который играл при Шовковском

Будущее Тиаре – неопределенно, а вот на Шолу рассчитывают

05 июля 2026, 07:22 |
2364
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Костюк не рассчитывает на футболиста Динамо, который играл при Шовковском
ФК Динамо. Игорь Костюк
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Киевское «Динамо» определилось с судьбой африканских легионеров после летних сборов в Австрии.

Как отмечает источник, будущее 22-летнего сенегальского защитника Алиу Тиаре туманно, в клубе недовольны его игрой. В то же время главный тренер «Динамо» Игорь Костюк рассчитывает на вингера Шолу Огундану, который начнет следующий сезон в Киеве.

Ранее сообщалось, что бывший президент киевского «Динамо» Григорий Суркис полностью поддерживает Игоря Костюка и считает, что он должен тренировать команду в следующем сезоне, однако окончательное решение принимает Игорь Суркис.

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Алиу Тиаре Шола Огундана Игорь Костюк Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Инсайды от Пасичныка
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