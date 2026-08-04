4 августа на Виваком Арена - Георги Аспарухов пройдет первый матч 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Левски встретится с Кайратом. Поединок начнется в 20:30 по киевскому времени.

Левски

Команда свой первый чемпионский титул завоевала еще в 1933-м году. До 2009-го прибавили еще два с половиной десятка таких трофеев. Но потом в стране началась эпоха безраздельного доминирования Лудогорца. И примечательно, что именно исторический гранд из столицы стал тем, кто прошлой весной наконец-то смог отобрать трофей у флагмана из Разграда. Сейчас тоже получилось начать на внутренней арене с побед.

При этом болгары и в Лигу чемпионов уверенно вернулись. Они выбили в квалификации уже двух соперников. Сначала с Борацом после ничьей в Баня-Луке оформили разгром 4-0 дома. После этого и Университати Крайова была выбита примерно по тому же сценарию. Но на этот раз сначала на своем поле победили, причем 1-0, а потом в Румынии оформили 2-2.

Кайрат

Клуб представлял республику в союзных первенствах. И стали первым обладателем трофеев времен независимости, уже в 1992-м году взяв и чемпионство, и кубок. Но потом не так уж часто удавалось прибавлять новые титулы. Зато после того, как в 2024-м году получилось вернуться наконец-то на первое место, потом его удержали. Правда, сейчас Ордабасы смотрится как минимум не хуже.

В Лиге чемпионов казахи максимально подняли планку ожиданий в 2025/2026, ухитрившись выйти в основной раунд. Сейчас пока что у них в активе проход двух раундов квалификации. Сложились они по-разному. Если Сутьеску обыгрывали и в Никшиче, и на своем поле, то Омонии уступили на выезде 0-1. Благо, что потом дома взяли реванш с таким же счетом, после чего снова хладнокровнее реализовывали послематчевые пенальти.

Статистика личных встреч

Раньше эта пара не играла между собой.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что тут у гостей не будет шансов. На своем поле они, конечно, поборются, но в Болгарии стоит ждать победы принимающей команды (коэффициент - 1,65).