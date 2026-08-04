Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Месси сделал щедрое пожертвование Мадриду
Испания
04 августа 2026, 18:38 |
703
0

Месси сделал щедрое пожертвование Мадриду

Лионель Месси не в первый раз тратит средства на благотворительность

04 августа 2026, 18:38 |
703
0
Месси сделал щедрое пожертвование Мадриду
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Президент Мадридского сообщества Исабель Диас Аюсо сообщила, что футболист Лионель Месси пожертвовал 80 000 евро на борьбу с лесными пожарами, опустошившими Мадрид в последние недели.

«Лео Месси пожертвовал 80 000 евро на восстановление региона Сьерра-Оэсте в Мадриде. Я хочу поблагодарить его и сказать, что жители Мадрида надеются вскоре снова приветствовать его и отдать ему должное», – пояснила президент.

Это не единственное пожертвование Месси в Испании. Этим летом он жертвовал Красному Кресту на борьбу с лесными пожарами в других частях Испании, в том числе после разрушительного урагана в Валенсии, а также пожертвовал более 3 миллионов евро Детскому онкологическому центру в больнице Сант-Жоан-де-Деу.

По теме:
Месси принял решение о завершении карьеры в сборной Аргентины
Месси решил помочь Барселоне
Лионель Месси нашел новый клуб для Кевина де Брюйне
Лионель Месси Интер Майами благотворительность
Руслан Полищук Источник: Marca
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Илья Забарный определился с клубом, в котором начнет новый сезон
Футбол | 04 августа 2026, 16:16 0
Илья Забарный определился с клубом, в котором начнет новый сезон
Илья Забарный определился с клубом, в котором начнет новый сезон

Защитник сборной Украины сыграет в составе ПСЖ за Суперкубок УЕФА и Суперкубок Франции

Футболиста, которого ждут в сборной Украины, хотят купить Челси и Ман Сити
Футбол | 04 августа 2026, 08:47 2
Футболиста, которого ждут в сборной Украины, хотят купить Челси и Ман Сити
Футболиста, которого ждут в сборной Украины, хотят купить Челси и Ман Сити

Уре заинтересовал грандов АПЛ

Шевченко нашел для Лужного команду, которую возглавит легенда Динамо
Футбол | 04.08.2026, 07:42
Шевченко нашел для Лужного команду, которую возглавит легенда Динамо
Шевченко нашел для Лужного команду, которую возглавит легенда Динамо
Мальдера получил предупреждение о Мудрике после его возвращения
Футбол | 04.08.2026, 00:02
Мальдера получил предупреждение о Мудрике после его возвращения
Мальдера получил предупреждение о Мудрике после его возвращения
ТУРАН: «Цель Шахтера – попасть в топ-24 в основном этапе Лиги чемпионов»
Футбол | 04.08.2026, 14:08
ТУРАН: «Цель Шахтера – попасть в топ-24 в основном этапе Лиги чемпионов»
ТУРАН: «Цель Шахтера – попасть в топ-24 в основном этапе Лиги чемпионов»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ливерпуль, ведя 2:0, получил 4 мяча за 30 минут и упустил из рук трофей
Ливерпуль, ведя 2:0, получил 4 мяча за 30 минут и упустил из рук трофей
03.08.2026, 01:23 3
Футбол
Победитель боя Усик – Уайлдер получит историческую награду
Победитель боя Усик – Уайлдер получит историческую награду
04.08.2026, 04:44 8
Бокс
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мне больно. Наши отношения прекращены»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мне больно. Наши отношения прекращены»
03.08.2026, 09:28 6
Футбол
Забарный отправится в Испанию, где попытается завоевать очередной трофей
Забарный отправится в Испанию, где попытается завоевать очередной трофей
03.08.2026, 11:11 3
Футбол
Челси сообщил Мудрику о своем решении относительно его будущего
Челси сообщил Мудрику о своем решении относительно его будущего
03.08.2026, 08:13 7
Футбол
Поставлена точка в трансфере Цыганкова в известный клуб Ла Лиги
Поставлена точка в трансфере Цыганкова в известный клуб Ла Лиги
03.08.2026, 09:59 2
Футбол
Уайлдер выдвинул Усику условие для грандиозного боя
Уайлдер выдвинул Усику условие для грандиозного боя
04.08.2026, 03:44 5
Бокс
Усик ответил Чисоре, который назвал его уродом и уехал в россию
Усик ответил Чисоре, который назвал его уродом и уехал в россию
03.08.2026, 09:15 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем