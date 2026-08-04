Месси сделал щедрое пожертвование Мадриду

Президент Мадридского сообщества Исабель Диас Аюсо сообщила, что футболист Лионель Месси пожертвовал 80 000 евро на борьбу с лесными пожарами, опустошившими Мадрид в последние недели.

«Лео Месси пожертвовал 80 000 евро на восстановление региона Сьерра-Оэсте в Мадриде. Я хочу поблагодарить его и сказать, что жители Мадрида надеются вскоре снова приветствовать его и отдать ему должное», – пояснила президент.

Это не единственное пожертвование Месси в Испании. Этим летом он жертвовал Красному Кресту на борьбу с лесными пожарами в других частях Испании, в том числе после разрушительного урагана в Валенсии, а также пожертвовал более 3 миллионов евро Детскому онкологическому центру в больнице Сант-Жоан-де-Деу.