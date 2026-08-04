СИФУЭНТЕС: «Против Шахтера хочу показать все, на что способен»

Вингер «Эпицентра» Хоакин Сифуэнтес поделился впечатлениями после победы над «Оболонью» (3:0) в матче 1-го тура УПЛ.

– Какие у вас остались впечатления от первого матча нового сезона против «Оболони»?

– Это было невероятно – сыграть на нашем стадионе перед нашими болельщиками. Я очень счастлив и взволнован, что нам удалось одержать победу и посвятить ее всем людям, которые всегда поддерживают нас и находятся рядом с нами.

– Чем нынешний «Эпицентр» отличается от команды в прошлом сезоне? Какие изменения вы ощущаете больше всего?

– У нас сохранился остов команды из прошлого сезона, и мы все очень хорошо знаем друг друга. Это помогает во время игры, ведь каждый понимает стиль футбола и знает, какую работу должен выполнять. Мы стали сильнее. Также новые футболисты, которые присоединились к нам, очень помогли и добавили команде в качестве.

– В следующем туре «Эпицентр» сыграет с «Шахтером». Как команда готовится к этому матчу? Станет ли для вас дополнительной мотивацией возможность проявить себя в игре против действующего чемпиона?

– Мы знаем, что это будет очень сложный матч, и каждый из нас должен отдать все силы, чтобы максимально хорошо сыграть и получить положительный результат. К этому поединку нужно подходить с повышенной ответственностью и самоотдачей, должны выложиться на максимум. Лично для меня игра против «Шахтера» – это возможность играть против лучших, а это всегда большая мотивация. Я хочу показать все, на что способен, и всячески помочь своей команде.

– Вы стали первым испанцем в истории «Эпицентра», а потом к команде присоединились еще шесть ваших соотечественников. Чувствуете ли вы определенную ответственность за то, чтобы помочь им адаптироваться в клубе и Украине?

– Да, я чувствую ответственность за то, чтобы помогать моим новым партнерам по команде, которые приезжают сюда, хорошо адаптироваться к коллективу и стране, чтобы они могли наслаждаться жизнью, чувствовать себя счастливыми и показывать свой максимум, – сказал Сифуэнтес.