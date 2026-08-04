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Лига Чемпионов
Арарат-Армения
04.08.2026 19:00 – 21 0 : 0
Целе
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Лига чемпионов
04 августа 2026, 18:03 |
234
0

Арарат-Армения – Целе. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Поединок начнется 4 августа в 19:00 по Киеву

04 августа 2026, 18:03 |
234
0
Арарат-Армения – Целе. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
ФК Арарат-Армения
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4 августа, свою первую встречу в квалификации Лиги чемпионов проведут Арарат-Армения – Целе. Начало матча запланировано на 19:00 по киевскому времени.

Арарат-Армения

Ереванский клуб имеет короткую историю, ведь был основан всего 9 лет назад, за это время трижды становился чемпионом страны, в том числе и прошлом сезоне. Такой результат позволяет сейчас играть в квалификации Лиги чемпионов, где уже удалось пройти Ригу – 2:0 дома и 2:3 в гостях.

Тяжелым было противостояние с ирландским Шемрок Роверс, здесь Арарат-Армения снова выиграл на своем поле 2:0, а на выезде уступал 0:2 после первого тайма, но сумел забить во второй половине, поражение 1:2 вывело команду в следующий круг. Уже начался внутренний чемпиона, где клуб в первом туре одолел на выезде в зарубе Гандзасар – 4:3.

Целе

У Целе длинная история, так как клуб был основан более века назад, за этот период он трижды становился чемпионом своей страны, хотя словенская лига была основана только в 1991 году.

Борьбу в квалификации команда начала со второго круга, где сражалась с албанской Эгнатией, первая встреча завершилась – 3:3, вторая – 2:2, причем соперники обменялись голами в овертайме. Дело дошло до серии пенальти, все свои попытки футболисты Целе реализовали, а вот соперник неважно бил, в итоге победа 4:1. В Словении уже позади три тура, но команда успела провести два матча, в обоих были домашние ничьи против Муры – 2:2 и Марибора – 1:1.

Личные встречи

Соперники пересекались всего раз, встреча состоялась в 2020 году, в квалификации Лиги Европы, тогда провели только один матч при пустых трибунах, Арарат-Армения сумел вырвать домашнюю победу со счетом 1:0, забив единственный мяч только в овертайме.

Прогноз

Встречаются две мотивированные команды, букмекеры отдают небольшой перевес гостям, хотя я жду игры на три результата. Армянский клуб постарается выжать максимум из домашней встречи, Целе тоже не будет отсиживаться в обороне. Поскольку я жду футбола на встречных курсах, считаю здесь уместной ставку на обмен забитыми мячами за 1,74.

Прогноз Sport.ua
Арарат-Армения
4 августа 2026 -
19:00
Целе
Обе забьют 1.74 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Арарат-Армения Целе прогнозы прогнозы на футбол Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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