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  4. ВИДЕО. Реакция Хаби Алонсо на возвращение Мудрика в состав Челси
Англия
04 августа 2026, 19:46 |
1286
0

ВИДЕО. Реакция Хаби Алонсо на возвращение Мудрика в состав Челси

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04 августа 2026, 19:46 |
1286
0
ВИДЕО. Реакция Хаби Алонсо на возвращение Мудрика в состав Челси
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Украинский вингер Михаил Мудрик вернулся к полноценным тренировкам в лондонском «Челси».

Главный тренер Хаби Алонсо дал откровенное интервью, в котором прокомментировал возвращение украинского вингера после длительных индивидуальных тренировок.

Наставник рассказал, в каком физическом состоянии Мудрик присоединился к команде, готов ли он выйти на поле уже в ближайшее время, а также положил конец слухам о возможной аренде или продаже игрока.

ВИДЕО. Реакция Хаби Алонсо на возвращение Мудрика в состав «Челси»

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Хаби Алонсо видео пресс-конференция чемпионат Англии по футболу учебно-тренировочные сборы Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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