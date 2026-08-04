ВИДЕО. Реакция Хаби Алонсо на возвращение Мудрика в состав Челси
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Украинский вингер Михаил Мудрик вернулся к полноценным тренировкам в лондонском «Челси».
Главный тренер Хаби Алонсо дал откровенное интервью, в котором прокомментировал возвращение украинского вингера после длительных индивидуальных тренировок.
Наставник рассказал, в каком физическом состоянии Мудрик присоединился к команде, готов ли он выйти на поле уже в ближайшее время, а также положил конец слухам о возможной аренде или продаже игрока.
ВИДЕО. Реакция Хаби Алонсо на возвращение Мудрика в состав «Челси»
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