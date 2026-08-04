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04 августа 2026, 17:17 |
39
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 августа

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

04 августа 2026, 17:17 |
39
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 августа
Getty Images/Global Images Ukraine
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Во вторник, 4 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBЕТ.

ФУТБОЛ

19:00 Мьельбо – Слован

Ggbet 2.00 – 3.30 – 3.40

20:30 Левски – Кайрат

Ggbet 1.57 – 3.40 – 6.25

21:00 Олимпиакос – Неймеген

Ggbet 1.48 – 4.20 – 5.50

21:00 Спарта – Лион

Ggbet 3.10 – 3.50 – 2.05

21:00 Динамо Загреб – Кауно Жальгирис

Ggbet 1.14 – 7.00 – 17.00

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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