СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 августа
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
Во вторник, 4 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBЕТ.
ФУТБОЛ
19:00 Мьельбо – Слован
20:30 Левски – Кайрат
21:00 Олимпиакос – Неймеген
21:00 Спарта – Лион
21:00 Динамо Загреб – Кауно Жальгирис
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