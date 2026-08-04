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  4. Олег ФЕДОР: «Не сказал бы, что уже адаптировался в Полесье»
Украина. Премьер лига
04 августа 2026, 17:43 |
134
0

Олег ФЕДОР: «Не сказал бы, что уже адаптировался в Полесье»

Несмотря ни на что, футболист чувствует себя комфортно в житомирском клубе

04 августа 2026, 17:43 |
134
0
Олег ФЕДОР: «Не сказал бы, что уже адаптировался в Полесье»
ФК Полесье. Олег Федор
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Полузащитник «Полесья» Олег Федор поделился подробностями своей адаптации в житомирском клубе.

Игрок перешёл в «Полесье» в марте. Несмотря на это, он пока не может сказать, что привык к новой команде.

Прошло уже несколько месяцев после перехода. Можно ли сказать, что адаптация завершилась?

– Не знаю, правильно ли говорить, что полностью прошел адаптацию. Но чувствую себя в команде комфортно, мне понятны все требования тренерского штаба.

Конечно, каждый день есть моменты, над которыми нужно работать – и в плане понимания игры, и в плане требований тренерского штаба. Вместе с ребятами работаем каждый день. Очень многие ребята из команды помогли мне быстрее адаптироваться, за что я им очень благодарен. Я действительно чувствую себя комфортно.

– В одном из интервью вы сказали: «Хотелось выйти из зоны комфорта и принять новый вызов». Для кого-то самый большой вызов – новый город, для кого-то – новая команда или конкуренция. А что оказалось самым сложным именно для вас?

– Наверное, я имел в виду, что до этого вся моя карьера проходила во Львове, и я ни разу не выезжал из родного города. Поэтому, хотя Житомир и не так далеко, для меня это все равно интересный вызов. Очень рад, что жизнь подарила мне такой вызов.

Федор успел провести в составе «Полесья» 14 матчей, забить 1 гол и отдать 1 голевую передачу.

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Олег Федор Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: Трибуна
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