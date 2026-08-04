Олег ФЕДОР: «Не сказал бы, что уже адаптировался в Полесье»

Полузащитник «Полесья» Олег Федор поделился подробностями своей адаптации в житомирском клубе.

Игрок перешёл в «Полесье» в марте. Несмотря на это, он пока не может сказать, что привык к новой команде.

– Прошло уже несколько месяцев после перехода. Можно ли сказать, что адаптация завершилась?

– Не знаю, правильно ли говорить, что полностью прошел адаптацию. Но чувствую себя в команде комфортно, мне понятны все требования тренерского штаба.

Конечно, каждый день есть моменты, над которыми нужно работать – и в плане понимания игры, и в плане требований тренерского штаба. Вместе с ребятами работаем каждый день. Очень многие ребята из команды помогли мне быстрее адаптироваться, за что я им очень благодарен. Я действительно чувствую себя комфортно.

– В одном из интервью вы сказали: «Хотелось выйти из зоны комфорта и принять новый вызов». Для кого-то самый большой вызов – новый город, для кого-то – новая команда или конкуренция. А что оказалось самым сложным именно для вас?

– Наверное, я имел в виду, что до этого вся моя карьера проходила во Львове, и я ни разу не выезжал из родного города. Поэтому, хотя Житомир и не так далеко, для меня это все равно интересный вызов. Очень рад, что жизнь подарила мне такой вызов.