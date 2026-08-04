WTA04 августа 2026, 17:04 |
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Марта Костюк – Кэтрин Себов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Торонто
04 августа 2026, 17:04 |
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4 авгувста украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 11) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Торонто, Канада.
Во втором раунде украинка сыграет против Кэтрин Себов (Канада, WTA 229). Поединок начнется ориентировочно в 21:00 по Киеву.
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Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Марты.
Победительница поединка в 1/16 финала поборется либо с Антонией Ружич, либо с Мэдисон Киз.
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