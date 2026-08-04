Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марта Костюк – Кэтрин Себов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
04 августа 2026, 17:04 |
156
0

Марта Костюк – Кэтрин Себов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Торонто

04 августа 2026, 17:04 |
156
0
Марта Костюк – Кэтрин Себов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

4 авгувста украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 11) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Торонто, Канада.

Во втором раунде украинка сыграет против Кэтрин Себов (Канада, WTA 229). Поединок начнется ориентировочно в 21:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Марты.

Победительница поединка в 1/16 финала поборется либо с Антонией Ружич, либо с Мэдисон Киз.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Betking
Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Элина Свитолина – Джессика Бузас Манейро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марта Костюк – Кэтрин Себов. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Торонто
Элина Свитолина – Бузас Манейро. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Торонто
Кэтрин Себов Марта Костюк смотреть онлайн WTA Торонто
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определен чемпион хардового турнира ATP 500 в Вашингтоне
Теннис | 03 августа 2026, 22:57 0
Определен чемпион хардового турнира ATP 500 в Вашингтоне
Определен чемпион хардового турнира ATP 500 в Вашингтоне

Тейлор Фритц одолел Рафаэля Ходара в двух сетах на пути к трофею

Уайлдер выдвинул Усику условие для грандиозного боя
Бокс | 04 августа 2026, 03:44 5
Уайлдер выдвинул Усику условие для грандиозного боя
Уайлдер выдвинул Усику условие для грандиозного боя

Деонтей хочет получить выгодные условия, сообщил Финкель

Забарный может начать новый сезон в легендарном клубе
Футбол | 04.08.2026, 09:35
Забарный может начать новый сезон в легендарном клубе
Забарный может начать новый сезон в легендарном клубе
Динамо предложило 1 млн евро за экс-игрока молодежной сборной Англии
Футбол | 04.08.2026, 10:21
Динамо предложило 1 млн евро за экс-игрока молодежной сборной Англии
Динамо предложило 1 млн евро за экс-игрока молодежной сборной Англии
Агенты Ризныка едут в Турин на переговоры с Ювентусом
Футбол | 04.08.2026, 10:30
Агенты Ризныка едут в Турин на переговоры с Ювентусом
Агенты Ризныка едут в Турин на переговоры с Ювентусом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шевченко нашел для Лужного команду, которую возглавит легенда Динамо
Шевченко нашел для Лужного команду, которую возглавит легенда Динамо
04.08.2026, 07:42 14
Футбол
Челси сообщил Мудрику о своем решении относительно его будущего
Челси сообщил Мудрику о своем решении относительно его будущего
03.08.2026, 08:13 7
Футбол
Ливерпуль, ведя 2:0, получил 4 мяча за 30 минут и упустил из рук трофей
Ливерпуль, ведя 2:0, получил 4 мяча за 30 минут и упустил из рук трофей
03.08.2026, 01:23 3
Футбол
Мудрик определился, за какой клуб будет играть после возвращения в футбол
Мудрик определился, за какой клуб будет играть после возвращения в футбол
03.08.2026, 07:32 8
Футбол
Александр УСИК: «Фиг кто подумает, что они паленные»
Александр УСИК: «Фиг кто подумает, что они паленные»
03.08.2026, 05:32 1
Бокс
У Тайсона Фьюри раскрыли причину, почему Усик отказался от всех поясов
У Тайсона Фьюри раскрыли причину, почему Усик отказался от всех поясов
03.08.2026, 02:02 5
Бокс
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
03.08.2026, 00:44 1
Бокс
Итоговая таблица Лиги наций по волейболу. Место Украины и медалисты
Итоговая таблица Лиги наций по волейболу. Место Украины и медалисты
02.08.2026, 17:35 5
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем