Марта Костюк – Кэтрин Себов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

4 авгувста украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 11) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Торонто, Канада.

Во втором раунде украинка сыграет против Кэтрин Себов (Канада, WTA 229). Поединок начнется ориентировочно в 21:00 по Киеву.

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Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Марты.

Победительница поединка в 1/16 финала поборется либо с Антонией Ружич, либо с Мэдисон Киз.

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