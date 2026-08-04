Защитник сборной Украины требовал у Шахтера около 1,4 миллиона евро

Донецкий «Шахтер» продолжает работу на трансферном рынке и планирует оформить трансфер защитника перед стартом в Лиге чемпионов. Об этом сообщил журналист Виктор Вацко.

«Горняки» планировали подписать защитника сборной Украины Максима Таловерова, который защищает цвета английского «Сток Сити», однако переговоры завершились неудачно из-за требований футболиста:

«Они очень долго вели переговоры, но не договорились об условиях контракта. По моей информации, в «Шахтере» изрядно ох**ли от требований Таловерова по личному контракту, по-другому даже не скажешь.

Макс назвал 1,4 млн евро в год, а таких условий нет ни у одного игрока донецкого клуба. Поэтому не было никакого шанса договориться на таких условиях», – рассказал журналист.

В прошлом сезоне 26-летний защитник провел 20 матчей, однако результативными действиями не отличался. Контракт защитника сборной Украины истекает в июне 2028 года.