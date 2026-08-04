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  4. Защитник сборной Украины требовал у Шахтера около 1,4 миллиона евро
Украина. Премьер лига
04 августа 2026, 16:37 |
2316
7

Защитник сборной Украины требовал у Шахтера около 1,4 миллиона евро

Виктор Вацко рассказал, почему донецкий клуб не сумел подписать Максима Таловерова

04 августа 2026, 16:37 |
2316
7 Comments
Защитник сборной Украины требовал у Шахтера около 1,4 миллиона евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров
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Донецкий «Шахтер» продолжает работу на трансферном рынке и планирует оформить трансфер защитника перед стартом в Лиге чемпионов. Об этом сообщил журналист Виктор Вацко.

«Горняки» планировали подписать защитника сборной Украины Максима Таловерова, который защищает цвета английского «Сток Сити», однако переговоры завершились неудачно из-за требований футболиста:

«Они очень долго вели переговоры, но не договорились об условиях контракта. По моей информации, в «Шахтере» изрядно ох**ли от требований Таловерова по личному контракту, по-другому даже не скажешь.

Макс назвал 1,4 млн евро в год, а таких условий нет ни у одного игрока донецкого клуба. Поэтому не было никакого шанса договориться на таких условиях», – рассказал журналист.

В прошлом сезоне 26-летний защитник провел 20 матчей, однако результативными действиями не отличался. Контракт защитника сборной Украины истекает в июне 2028 года.

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Николай Тытюк Источник: Виктор Вацко
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Комментарии 8
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Та звісно, що відмовилися! Це ж якщо дати Таловєрову нормальну зарплату, він із цих грошей 100% буде армії допомагати і ЗСУ закривати збори. А неймовірному Ахметову це хіба вигідно? Краще мільйони на чергових бразильських «пасажирів» викинути. Ті свої гроші справно вивозитимуть у свою проросійську Бразилію, яка в БРІКС з росією обнімається та добрива купує. Своєму українцю — зась, а бразильцям — будь ласка.
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+7
Таловеров вважається власним вихованцем кротівського клубу. А таких до заявки потрібно мінімум четверо. Конопля злиняв, тому потрібно знайти того четвертого "свого"...
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
Може він просто не хотів нікуди йти з АПЛ, ось і назвав сумму таку, щоб одразу закрити тему)
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+1
текст заголовка по-дебильному написан. Что значит требовал??? он не может требовать, так как никаким боком не связан с ШД. просто озвучил свои условия и все. Не понравилось этто ШД - разошлись по сторонам. а писать, что требовал - ну такое
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+1
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у Оленьченко конкурент похоже появился 
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-4
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