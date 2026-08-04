Жого бонито. Бразильцы Шахтера снова забили 5+ голов в одном матче

В 11-й раз в истории донецкого «Шахтера» в одном матче бразильские легионеры клуба отличились 5+ забитыми мячами.

На этот раз это произошло в первом туре УПЛ сезона 2026/27 против «Кудровки» (5:1).

Голами в составе «горняков» отличились Алиссон, Кауан Элиас (хет-трик) и Мейреллиш.

Интересным фактом является то, что 5 голов бразильцев в одном матче «Шахтера» не являются рекордом. Трижды представители Бразилии забивали 6 голов и один раз – 7.

Матчи донецкого «Шахтера», в которых бразильцы забили 5+ голов:

7 – 2014, ЛЧ, БАТЭ – 7:0 (Алекс Тейшейра, Луис Адриано (5), Дуглас Коста)

6 – 2025, ЛЕ, «Ильвес» – 6:0 (Алиссон (2), Кауан Элиас, Кевин, Педриньо, Невертон)

6 – 2016, УПЛ, «Металлист» – 8:1 (Тайсон (3), Исмаили, Марлос, Бернард)

6 – 2005, ЧУ, «Ильичевец» – 6:0 (Жадсон (2), Матузалем (2), Брандао (2))

5 – 2026, УПЛ, «Кудровка» – 5:1 (Алиссон, Кауан Элиас (3), Мейреллиш)

5 – 2025, УПЛ, «Эпицентр» – 5:0 (Педриньо, Невертон, Кауан Элиас, Мейреллиш (2))

5 – 2025, УПЛ, «Оболонь» – 6:0 (Винисиус Тобиас, Мейреллиш, Эгиналду, Изаки, Кауан Элиас)

5 – 2021, УПЛ, «Заря» – 6:1 (Фернандо Педро (2), Педриньо, Тете (2))

5 – 2014, УПЛ, «Волынь» – 6:2 (Дентиньо, Луис Адриано (2), Алекс Тейшейра, Дуглас Коста)

5 – 2012, ЛЧ, «Норшелланд» – 5:2 (Луис Адриано (3), Виллиан (2))

5 – 2009, УПЛ, «Карпаты» – 5:1 (Фернандиньо (2), Жадсон, Луис Адриано (2))

На самом деле, матчей «Шахтера» с 5+ голами бразильцев было гораздо больше, однако в расчет не брались поединки, в которых Марлос и Жуниор Мораес выступали уже под украинским флагом. Также не учтены голы этнического бразильца Эдуардо, который перешел в «Шахтер» уже как игрок сборной Хорватии.